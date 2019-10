Enviados de UE: necesaria una prórroga del plazo del Brexit

Dos diplomáticos europeos dijeron que los embajadores se reunirían de nuevo a principios de la próxima semana. Andreeva insinuó que la UE no celebraría una cumbre especial sobre el Brexit para aprobar la prórroga, diciendo que es probable que la decisión se tome a través de una declaración.

"No estamos muy lejos, y no hay duda de que encontraremos un acuerdo a principios de la semana que viene", dijo un diplomático. La persona, que pidió que no se le identificara porque las conversaciones continúan, añadió que el debate en curso en Gran Bretaña sobre la solicitud del primer ministro Boris Johnson de que se celebren elecciones generales anticipadas podría tener un impacto en la duración de la prórroga.

Gran Bretaña tiene previsto abandonar el bloque de 28 países el 31 de octubre, pero solicitó una prórroga de tres meses de ese plazo mientras Johnson lucha por conseguir que los legisladores aprueben su acuerdo de divorcio del Brexit. Los economistas afirman que una salida sin acuerdo perjudicaría tanto al Reino Unido como a las economías de la UE.

Francia, entre otras naciones de la UE, se ha mostrado reacia a aprobar una extensión larga del Brexit, señalando que Gran Bretaña debe presentar "un escenario claro" de avance antes de que se le conceda otro aplazamiento del Brexit.

"Nuestra posición es que simplemente dar más tiempo, sin cambios políticos, sin ratificación, sin elecciones, sería inútil", dijo Amelie de Montchalin, ministra de Asuntos Europeos de Francia, a la radio RTL el jueves por la noche.

En cumplimiento de una enmienda aprobada por la Cámara de los Comunes británica, Johnson se vio obligado a enviar una carta a la UE pidiendo retrasar la fecha de salida. Si se le concede, tiene previsto pedir al Parlamento que apruebe la convocatoria de elecciones anticipadas para el 12 de diciembre. Johnson sostiene que es la única forma de resolver el estancamiento del proceso.

Estos comentarios siguieron a la decisión de Johnson el jueves de presionar para que se celebraran elecciones anticipadas para romper el estancamiento en el Parlamento, que ha bloqueado el acuerdo del Brexit. Johnson dijo que pediría a los legisladores que votaran el lunes para convocar una elección general el 12 de diciembre.

Para poder convocar a elecciones anticipadas, Johnson, que dirige un gobierno minoritario, debe conseguir el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Comunes, pero los partidos de oposición dicen que no votarán por unas elecciones adelantadas hasta que el gobierno garantice una prórroga del plazo del Brexit.