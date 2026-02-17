Enviados de Rusia y Ucrania llegan a Ginebra para diálogo mediado por EEUU

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que la delegación de su gobierno estaba en Suiza, y la agencia estatal de noticias rusa Tass informó que la delegación rusa también había llegado. Se esperaba que las conversaciones, que se esperaba abarcaran dos días, comenzaran más tarde en la jornada.

Se prevén discusiones “duras” sobre el futuro del territorio ucraniano ocupado por Rusia, mientras el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump Jared Kushner, se sientan con las delegaciones, según una persona familiarizada con las conversaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. Esto se debe a que los funcionarios rusos siguen insistiendo en que Ucrania ceda el control de su región oriental del Donbás.

En Ginebra, los líderes militares de los tres países debatirán cómo funcionará la supervisión del alto el fuego y qué se necesita para implementarla, indicó la persona. Durante conversaciones anteriores en Abu Dabi, los líderes militares analizaron cómo podría organizarse una zona desmilitarizada y cómo los ejércitos de todos podrían comunicarse entre sí, agregó.

Pero las expectativas de cualquier avance en las negociaciones más recientes son bajas, ya que aparentemente ninguna de las partes está lista para ceder en sus posiciones sobre cuestiones territoriales clave, pese a que Estados Unidos fijó un plazo en junio para un acuerdo.

El ejército ucraniano, con escasez de efectivos, está inmerso en una guerra de desgaste con las fuerzas más numerosas de Rusia a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas). Los civiles ucranianos soportan bombardeos aéreos rusos que a menudo les dejan sin electricidad y destruyen viviendas.

El futuro de casi el 20% del territorio ucraniano que Rusia ocupa o aún codicia es una cuestión central en las conversaciones, al igual que las exigencias de Kiev de garantías de seguridad de posguerra con un respaldo de Estados Unidos para disuadir a Moscú de invadir de nuevo.

Trump describió la reunión de Ginebra como “grandes conversaciones”.

“Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápido”, dijo Trump a los periodistas el lunes por la noche, mientras volaba de regreso a Washington desde su casa en Florida.

No quedó claro de inmediato a qué se refería Trump con su comentario sobre Ucrania, que se ha comprometido con las negociaciones y ha participado en ellas con la esperanza de poner fin a la devastadora ofensiva de Rusia.

El comandante de las fuerzas militares de Estados Unidos —y de la OTAN— en Europa, el general Alexus Grynkewich, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, asistirán a la reunión en Ginebra en representación de las fuerzas armadas de Estados Unidos y se reunirán con sus homólogos rusos y ucranianos, informó el coronel Martin O’Donnell, portavoz del comandante estadounidense.

Durante la noche, Rusia utilizó casi 400 drones de largo alcance y 29 misiles de varios tipos para atacar 12 regiones de Ucrania, hiriendo a nueve personas, incluidos niños, según el presidente ucraniano.

Zelenskyy dijo que decenas de miles de residentes se quedaron sin calefacción y sin agua corriente en la ciudad portuaria sureña de Odesa.

Zelenskyy sostuvo que Moscú debe “rendir cuentas” por los ataques implacables, que, según afirmó, socavan el impulso de Estados Unidos por la paz.

“Cuanto más de este mal provenga de Rusia, más difícil será para todos alcanzar cualquier acuerdo con ellos", escribió el líder ucraniano en redes sociales el lunes por la noche. "Los socios deben entenderlo. Ante todo, esto concierne a Estados Unidos”.

“Estuvimos de acuerdo con todas las propuestas realistas de Estados Unidos, empezando por la propuesta de un alto el fuego incondicional y de largo plazo”, señaló Zelenskyy.

Las conversaciones en Ginebra tuvieron lugar mientras funcionarios de Estados Unidos también mantenían conversaciones indirectas con Irán en la ciudad suiza.

Tras la segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi, miembros de las distintas delegaciones dijeron que pensaban que las conversaciones habían sido “bastante buenas” y que la paz podría lograrse “si todos simplemente están de acuerdo”, señaló la persona.

Tras la segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi, Estados Unidos dijo que restableció la comunicación militar directa con Rusia y que el comandante de las fuerzas militares de Estados Unidos —y de la OTAN— en Europa, el general Alexus Grynkewich, esperaba iniciar un diálogo de alto nivel con el general Valery Gerasimov, jefe de las fuerzas armadas de Rusia.

Grynkewich llegó el lunes a Suiza procedente de Alemania,

Burrows informó desde Londres. Illia Novikov en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP