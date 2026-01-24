Enviados de EEUU se reúnen con Netanyahu, piden a Israel avanzar a la segunda fase del alto al fuego

Palestinos llevan el cuerpo de un niño al Hospital Shifa en Ciudad Gaza, el 24 de enero del 2026. (AP foto/Yousef Al Zanoun) AP

Netanyahu se reunió con el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump y asesor para el Oriente Medio, según la Oficina del Primer Ministro.

Estados Unidos está ansioso por mantener en marcha el acuerdo negociado por Trump, pero Netanyahu enfrenta presión dentro de Israel para no avanzar a la segunda fase hasta que Hamás devuelva el cuerpo del último rehén que mantiene en Gaza. El cruce fronterizo de Rafah es tanto un paso simbólico como logístico que representa la mayor señal del inicio de la segunda fase, y muchos fuera de Israel están ansiosos por verlo abierto.

Ali Shaath, el jefe de un nuevo gobierno tecnocrático futuro en Gaza que se espera maneje los asuntos cotidianos, anunció el jueves que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. No hubo confirmación por parte de Israel, que solo dijo que consideraría el asunto la próxima semana. El lado de Gaza del cruce, que se extiende entre Gaza y Egipto, está actualmente bajo control militar israelí.

La familia de Ran Gvili, el rehén cuyo cuerpo está siendo retenido en Gaza, instó a que la presión se enfoque en Hamás. "El presidente Trump mismo declaró esta semana en Davos que Hamás sabe exactamente dónde está retenido nuestro hijo", declaró la familia el sábado. "Hamás está engañando a la comunidad internacional y se niega a devolver a nuestro hijo, el último rehén restante, lo que constituye una clara violación del acuerdo que firmó".

El principal diplomático de Egipto presionó para una apertura inmediata del cruce con el director de la Junta de Paz de Trump en Gaza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto el sábado, incluyendo la capacidad de los palestinos para entrar y salir de Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores Bader Abdelatty habló por teléfono con el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, el alto representante para Gaza, indicó el ministerio en un comunicado. Discutieron la implementación de la segunda fase del acuerdo de octubre que detuvo la guerra, incluyendo el despliegue de una fuerza internacional de monitoreo, la apertura del cruce de Rafah y la retirada de las fuerzas israelíes de la franja, según el comunicado.

El ministro egipcio señaló que implementar la segunda fase es un "punto de entrada clave" para iniciar la reconstrucción de Gaza.

El comunicado no dijo cuándo se abrirá el cruce para los viajeros y la evacuación de enfermos y heridos.

Un funcionario asociado con la Junta de Paz, la coalición de líderes internacionales de Trump que supervisará la tregua en Gaza, sostuvo que tenía "esperanzas" de que los últimos problemas relacionados con la apertura del cruce de Rafah pudieran superarse en los próximos días. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios. "La idea es avanzar con la siguiente fase del alto el fuego, que incluye esto", dijo.

Israel no comentó sobre la declaración de Shaath, pero se espera que discuta la apertura del cruce de Rafah durante la reunión del gabinete el domingo.

Dos niños muertos en Gaza mientras buscaban leña

También el sábado, un ataque israelí mató a dos niños palestinos en la Franja de Gaza, según autoridades hospitalarias.

Los niños, de 13 y 15 años, estaban buscando leña, según el Hospital Shifa en la Ciudad de Gaza, que recibió los cuerpos.

Los niños eran primos y murieron en el área que el ejército israelí ha dicho que es segura para los palestinos, a unos 500 metros de la Línea Amarilla, que separa las áreas controladas por Israel en el este de Gaza del resto de la franja, relató su tío Arafat al-Zawara.

"Fueron atacados directamente, sin culpa alguna de su parte", dijo a The Associated Press fuera de la morgue del hospital.

El ejército israelí aseguró que había atacado a varios militantes que cruzaron la Línea Amarilla y plantaron explosivos, amenazando a las tropas. Negó que los muertos fueran niños.

Yusuf Zawara, cubierto de sangre, suplicó desesperadamente a su hijo, Mohamed, que despertara. "No, él no está muerto", expresó mientras abrazaba su cuerpo. "Mohamed, oh Mohamed, vamos, levántate".

"Te golpearon con un misil. ¿No pudiste escapar? ¡Corran, gente, corran! ¿Por qué no te alejaste?", sollozó, inclinándose sobre el cuerpo sin vida de su hijo.

Arafat al-Zawara, el tío del segundo niño que fue asesinado, intentó limpiar la sangre del rostro de su sobrino, suplicándole que se levantara para que pudieran ir a buscar unas alitas de pollo a la parrilla.

La desesperada búsqueda de leña está obligando a muchos palestinos a acercarse a la línea de retirada israelí, mientras buscan cualquier cosa que pueda ser quemada, incluyendo basura y plástico, para cocinar y calentarse. No ha habido electricidad central en Gaza desde los primeros días de la guerra, y el combustible para generadores es escaso.

Cientos de miles de personas viven en campamentos de tiendas y edificios dañados por la guerra en Gaza mientras las temperaturas bajan por debajo de los 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit) por la noche y las tormentas soplan desde el Mediterráneo. Al menos nueve niños han muerto de frío severo en las últimas semanas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Desde el alto al fuego del 10 de octubre, más de 480 palestinos han muerto por fuego israelí, según el ministerio. El ministerio, que es parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

Shurafa reportó desde Deir Al-Balah, Franja de Gaza y Lidman desde Tel Aviv, Israel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP