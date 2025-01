"Wicked" lidera las nominaciones a los premios SAG; "A Complete Unknown" destaca

Esta imagen difundida por A24 muestra a Adrien Brody, izquierda, y Felicity Jones en una escena de "The Brutalist". (A24 via AP)

Esta imagen proporcionada por Focus Features muestra a Ralph Fiennes en una escena de "Conclave". (Focus Features via AP) © 2024 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Briarcliff Entertainment muestra a Jeremy Strong, izquierda, y Sebastian Stan en una escena de la película "The Apprentice". (Pief Weyman/Briarcliff Entertainment via AP)

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Cynthia Erivo, izquierda, y Ariana Grande en una escena de la película "Wicked". (Universal Pictures via AP) © Universal Studios. All Rights Reserved.

Los últimos ganadores del premio a mejor elenco — “Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), “CODA” ("CODA: Señales del corazón") — terminaron por ganar el premio a mejor película en los Premios de la Academia. Todos excepto uno de los ganadores de actuación del SAG de los últimos tres años también han ganado en los Óscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien se llevó el SAG a la mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon” ("Los asesinos de la Luna"), pero el Óscar fue para Emma Stone de “Poor Things” ("Pobres criaturas") en los Óscar.