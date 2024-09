“The Bear” goza con múltiples victorias en los Emmy

Copyright 2024, FX. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por FX muestra a Hiroyuki Sanada como Yoshii Toranaga, en el centro, en una escena de "Shogun". (Katie Yu/FX vía AP) Copyright 2024, FX. All Rights Reserved.

Ebon Moss-Bachrach recibe el premio al mejor actor de reparto en una serie de comedia por "The Bear" durante la 76ª edición de los premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Copyright 2024, FX. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por FX muestra a Anna Sawai como Toda Mariko en una escena de "Shogun". (Katie Yu/FX vía AP) Copyright 2024, FX. All Rights Reserved.

Copyright 2024, FX Networks. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por FX muestra a Ayo Edebiri como Sydney Adamu en una escena de "The Bear". (FX vía AP) Copyright 2024, FX Networks. All Rights Reserved.

©2021 Netflix, Inc.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Elizabeth Debicki como Diana, la princesa de Gales, en una escena de "The Crown". (Keith Bernstein/Netflix vía AP) ©2021 Netflix, Inc.

Copyright 2023, FX. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por FX muestra a Jon Hamm en una escena de "Fargo". (Michelle Faye/FX vía AP) Copyright 2023, FX. All Rights Reserved.

Liza Colón-Zayas recibe el premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por "The Bear" durante la 76ª edición de los premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

© 2021, Netflix Inc.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Imelda Staunton como la reina Isabel en "The Crown". (Alex Bailey/Netflix vía AP) © 2021, Netflix Inc.

Jeremy Allen White recibe el premio a mejor actor de una serie de comedia por "The Bear" durante la 76ª edición de los premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Copyright 2024, FX Networks. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por FX muestra a Jeremy Allen White en una escena de "The Bear". (FX vía AP) Copyright 2024, FX Networks. All Rights Reserved.

Elizabeth Debicki recibe el premio a mejor actriz de reparto en una serie de drama por "The Crown" durante la 76ª edición de los premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)