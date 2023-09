Taylor Swift y Shakira recbiben Premios MTV

Esta combinación de fotografías muestra a las nominadas a artista del año en los Premios MTV a los Videos Musicales, fila superior de izquierda a derecha, Beyoncé, Doja Cat, Karol G, fila inferior de izquierda, Nicki Minaj, Taylor Swift y Shakira. Los premios se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el martes 12 de septiembre de 2023 y serán presentados por Minaj (Foto AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.