Quinta Brunson y Ayo Edibiri se llevan primeros trofeos en los Emmy

“The Bear”, que ya había ganado cuatro premios Emmy antes en los Emmy de las Artes Creativas, está nominada a varios premios más, incluyendo mejor actor de comedia, actor de reparto y serie.

Las emociones estuvieron a flor de piel desde el inicio de la ceremonia con la primera presentadora, Christina Applegate, quien reveló en 2021 que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Applegate recibió una ovación de pie cuando salió con un bastón a presentar un premio y lloró al anunciar a los ganadores.

La 75ª edición de los Premios Emmy llega cuatro meses después de su fecha de original y de un año de turbulento en Hollywood.

Las huelgas de actores y guionistas, los cambios radicales hacia el streaming y el desmantelamiento del calendario televisivo tradicional significan que los ganadores que se darán a conocer durante la ceremonia se decidieron hace meses.

“Succession” lidera a todos los nominados con 27 menciones, pero no obtendrá la mayor cantidad de victorias. Esto se debe a que “The Last of Us”, segunda serie más nominada, con 24 postulaciones, llega con ocho premios tras los Emmy de las Artes Creativas del fin de semana pasado, donde “Succession” no ganó ningún premio. Entre ellos se encuentran los premios a mejor actor invitado para Nick Offerman y Storm Reid, lo que sugiere que los votantes también pueden favorecer a sus actores principales, Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ambos podrían hacer historia, ya que Pascal, quien es chileno-estadounidense, se convertiría en el primer latino en ganar el premio al mejor actor en una serie de drama, y Ramsey sería la más joven en ganar el premio a la mejor actriz.

El elenco de “The White Lotus” está en todas las categorías de reparto. Tiene cinco mujeres nominadas a mejor actriz de reparto en un drama, incluyendo a Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza.

