Príncipe Enrique pierde ronda preliminar en caso de difamación contra editorial del Daily Mail

ARCHIVO - El príncipe Enrique sale de la Corte Superior después de presentar evidencias en Londres, el 6 de junio de 2023. El príncipe Enrique perdió el 8 de diciembre de 2023 una ronda preliminar el viernes en su caso por difamación contra la editorial del tabloide Daily Mail por un artículo que decía que trató de ocultar sus esfuerzos para conservar la protección financiada con fondos públicos en el Reino Unido después de renunciar a sus deberes con la familia real. (Foto AP/Alberto Pezzali, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved