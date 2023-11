Miss Universo se celebra en El Salvador

Miss México Melissa Flores participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss Filippinas Michelle Dee participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss India, Shweta Sharda, participa en la competencia de vestimentas nacionales en el concurso de belleza Miss Universo en San Salvador, 16 de noviembre de 2023. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss Indonesia Fabienne Groeneveld en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss Perú Camila Escribens participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss Brazil Maria Brechane en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss Puerto Rico Karla Guilfú participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss España Athenea Pérez participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miss Nepal Jane Dipika Garrett participa en la competencia de traje nacional en el concurso Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved