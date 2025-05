Luego de un apagón en el sureste de Francia, Cannes se prepara para otorgar la Palma de Oro

El sábado, Neon podría lograr seis consecutivos después de “Parasite”, “Titane,” “Triangle of Sadness” "Anatomy of a Fall" y “Anora. Podría ser.

Neon distribuirá en Estados Unidos cuatro de las películas más aclamadas del festival —el drama familiar de Joachim Trier, "Sentimental Value"; el thriller de venganza de Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"; el thriller político de Kleber Mendonça Filho, "The Secret Agent", y el viaje por el desierto de Óliver Laxe, "Sirât".