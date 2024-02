Los SAG entregan primeros premios a Ayo Edebiri y Pedro Pascal

Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por "The Last of Us" en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

“Me muero de ganas de llegar a casa y que Netflix me recomiende este programa basado en todas las otras cosas en las que me veo”, bromeó Elba.

No pasó mucho tiempo para que otros anfitriones de la noche se hicieran con su propio premio. Ali Wong, quien lució uno de los vestidos más llamativos en la alfombra roja, ganó el premio a la mejor actriz femenina en una película para televisión o serie limitada por la serie de Netflix “Beef”.

Al igual que los celebrados White y Wong, Ayo Edebiri de “The Bear” también se sumó el SAG a su reciente palmarés de premios, llevándose el premio a la mejor actriz femenina en una serie de comedia.

Los SAG Son unos de los predictores más seguidos previo a los Premios de la Academia y la votación de los Oscar concluye el martes. Al estar libres de anuncios, los SAG ampliaron el foco en los ganadores al incluir entrevistas tras bambalinas. White charló, aunque aparentemente incómodo, con la copresentadora de la alfombra roja, Tan France.

Pascal lucía muy sorprendido al ser anunciado ganador del premio al mejor actor en una serie dramática por “The Last of Us”.

“Esto está mal por varias razones”, dijo Pascal. “Estoy un poco borracho. Pensé que podía emborracharme”.

Durante la alfombra roja se anunciaron dos premios para el conjunto de acrobacias. Esos fueron para los dobles de acción de “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, en la categoría de película, y para “The Last of Us” en televisión.

La película favorita, como en otros premios, es “Oppenheimer”. La epopeya atómica de Christopher Nolan está nominada a cuatro galardones, incluido el máximo honor del SAG, el de mejor elenco. Pero “Barbie” de Greta Gerwig también está nominada a cuatro premios y podría desafiar a “Oppenheimer” como mejor elenco.

Tres de los últimos cuatro ganadores del SAG a mejor elenco se han llevado el premio a la mejor película en los Oscar. “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (“CODA: señales del corazón”) y “Parasite” (“Parásitos”) ganaron en los SAG antes de triunfar en los Premios de la Academia. La excepción fue la ganadora de 2021 “The Trial of the Chicago 7” “El juicio de los 7 de Chicago” (“El juicio de los 7 de Chicago”).

El Premio SAG a la Trayectoria será otorgado a Barbra Streisand.

La ceremonia del sábado es una de las incursiones más significativas de Netflix en eventos de transmisión en vivo. El servicio de streaming ha presentado previamente un especial de comedia en vivo de Chris Rock, un torneo de golf de celebridades y un episodio de reunión en vivo de “Love Is Blind”, este último se vio empañado por dificultades técnicas. Pero el servicio se prepara para más, el 3 de marzo, transmitirá un evento de tenis en vivo.

FUENTE: Associated Press