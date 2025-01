Llegan los Globos de Oro con "Emilia Pérez" y “The Brutalist” como nominadas

Ariana Grande llega a la celebración de los nominados por primera vez a los Globos de Oro el martes 17 de diciembre de 2024 en The Maybourne Beverly Hills en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Aunque las películas que presentará Glaser no fueron tan vistas como “Oppenheimer” y “Barbie” el año pasado, el espectáculo promete mucho poder estelar de Hollywood. Entre los nominados se encuentran Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande, Cynthia Erivo y Selena Gomez.

El musical de Netflix de Jacques Audiard “Emilia Pérez” llega como la principal nominada, con 10 menciones, seguido por la épica de la posguerra “The Brutalist” ("El brutalista") de Brady Corbet, con siete, y el thriller papal “Conclave” de Edward Berger, con seis. Entre las series más nominadas están “The Bear”, “Shogun” y “Only Murders in the Building”.

Justo días antes de los Globos, Blake Lively demandó al director de “It Ends With Us” ("Romper el círculo"), Justin Baldoni, y a varios más vinculados al drama romántico, alegando acoso y una campaña coordinada para atacar su reputación por haber hablado sobre la forma en la que fue tratada en el set. Baldoni, quien niega las acusaciones, se unió a una demanda que señala al The New York Times de difamación por su historia sobre las alegaciones.

Ya sea que se mencione esto o no en el escenario del salón del Beverly Hilton, seguramente estará en la mente de muchos asistentes. Entre los nominados al logro en taquilla está “Deadpool & Wolverine”, protagonizada y coproducida por Ryan Reynolds, esposo de Lively. Glaser, cuyas bromas agudas en un asado de Tom Brady ayudaron a catapultarla a este momento, es famosa por no tener pelos en la lengua.

“Emilia Pérez” puede ser favorecida sobre “Wicked” para el premio a la mejor comedia o musical, pero el éxito teatral de Jon M. Chu también está en la mezcla para el incipiente premio de logro en taquilla de los Globos. Cualquiera, o ambas, actrices de “Wicked” podrían ganar: Erivo en la categoría de actriz principal, y Grande en la de reparto.

Los Globos ocurren unas dos semanas antes de la juramentación del presidente electo Donald Trump, y podrían volverse muy políticos si los presentadores o ganadores se inclinan a continuar lo que ha sido una relación mutuamente antagonista entre Hollywood y Trump. Aunque eso puede ser poco probable; hasta ahora, en la temporada de premios de Hollywood, la mayoría de los nominados han intentado mantenerse al margen de la política.

A excepción, claro, de “The Apprentice”, el drama sobre un joven Trump protagonizado por Sebastian Stan y Jeremy Strong. Ambos fueron nominados por los Globos. Stan también fue nominado una segunda vez por su actuación en “A Different Man”.

Esta ha sido una temporada de premios inusualmente incierta en muchos aspectos. Ninguna película ha dado realmente un paso adelante como la principal contendiente a mejor cinta, aunque varias películas, incluyendo “Conclave”, “Anora”, “Wicked”, “Emilia Pérez” y “The Brutalist”, son de las rivales más fuertes. Los Globos no suelen definir el campo, pero un buen desempeño de cualquiera de las mencionadas podría agregar combustible a su campaña para el Oscar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press