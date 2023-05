Liverpool se alista para Eurovisión con Suecia como favorita y Ucrania bajo el foco

Aficionados colocan una bandera de Ucrania a una estatua en homenaje a los Beatles, antes de Eurovisión, en Liverpool, Inglaterra, el 12 de mayo de 2023. (Aaron Chown/PA via AP) PA

Liverpool acogerá el sábado la gran final del certamen musical paneuropeo. Bajo el lema de este año, “Unidos por la música”, Eurovisión fusiona el alma de la ciudad portuaria inglesa que vio nacer a The Beatles con el espíritu de una Ucrania asolada por la guerra.

En el extremo menos convencional están la ópera rock antibélica “Mama ŠČ!”, de los croatas Let 3, que tienen predilección por quedarse en ropa interior sobre el escenario, y “Who the Hell is Edgar?”, del dúo austriaco Teya & Salena, una oda al poeta Edgar Allen Poe que critica las escasas regalías que cobran los músicos de las plataformas de streaming.