La gala del Met honra a Karl Lagerfeld

ARCHIVO - El diseñador de moda alemán Karl Lagerfeld agradece el aplauso de sus modelos al final del desfile que diseñó para la casa de moda francesa Chanel, para la colección de alta costura otoño-Invierno 1993-94 en París, el 20 de julio de 1993. El lunes 1 de mayo de 2023, ha llegado y el legado de Lagerfeld se exhibirá en la gala del Met y en la exposición complementaria de la fiesta de recaudación de fondos en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.