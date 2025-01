Jeff Baena, cineasta independiente y esposo de Aubrey Plaza, hallado muerto en casa en Los Ángeles

Baena fue encontrado muerto el viernes en una casa de Los Ángeles, según los registros del médico forense. Las circunstancias no estaban claras. Los registros indicaban que la oficina del médico forense estaba investigando y no incluían información sobre dónde específicamente fue descubierto su cuerpo o la causa de la muerte.

La oficina del médico forense dijo en un correo electrónico a The Associated Press el sábado que Baena fue declarado muerto a las 10:39 a.m. en una residencia en el bloque 2100 de Fern Dell Place en Los Ángeles. El informe completo no estará disponible hasta que el caso se cierre, dijo la oficina.