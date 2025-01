Incendios en Los Ángeles aplazan estreno de serie de Meghan en Netflix

Meghan Markle, duquesa de Sussex, derecha, habla con el alcalde de Pasadena, Victor Gordo, centro, y Doug Goodwin, cuya casa fue destruida por el incendio de Eaton, en Altadena, California, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.