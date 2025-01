Green Day y Billie Eilish inauguran FireAid para ayudar a afectados por incendios en LA

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tony Lai, a la izquierda, mira los restos de su propiedad frente a la playa devastada por el incendio con su esposa Everlyn después del incendio Palisades el martes 28 de enero de 2025 en Malibú, California. (Foto AP/Jae C. Hong)

Comenzaron con “Last Night on Earth” y pronto se les unió Billie Eilish para la primera sorpresa de la noche. Las letras son sorprendentemente a acorde para la ocasión: “If I lose everything in the fire / I’m sending all my love to you” (Si pierdo todo en el fuego / Te enviaré todo mi amor).