Expareja de Sean “Diddy” Combs dice que la infidelidad del cantante fue "dolorosa"

Las primeras pruebas presentadas por Estevao fueron mensajes entre Combs y Cassie en los primeros años de su relación. En abril de 2010, Cassie le dijo a Combs: “Voy a dormir ahora para que mañana llegue más rápido y puedas estar en casa. ¡¡¡Te amo!!!” Combs respondió: “Amo a mi nena”.

El testimonio contrastaba con la violencia, el miedo y los actos sexuales “repugnantes” sobre los que Cassie testificó en sus primeros días en el estrado. El jueves por la mañana, el juez negó una solicitud de los abogados defensores para introducir comunicaciones de texto entre Combs y Cassie que incluirían referencias a actos sexuales específicos.

Los abogados defensores indicaron que el contrainterrogatorio probablemente terminará al final de la sesión del viernes en el tribunal.

Cassie se ha mantenido bien durante dos días de interrogatorio directo por parte de los fiscales. Lloró varias veces, pero la mayor parte del tiempo permaneció compuesta y objetiva mientras hablaba sobre algunos de los temas más sensibles imaginables, en una sala de audiencias llena de familiares y amigos de Combs, periodistas y una fila de asientos para espectadores ocupada por los seguidores de Cassie. Ella está en el tercer trimestre del embarazo de su tercer hijo.

La cantante dijo el miércoles que Combs entró por la fuerza en su apartamento de Los Ángeles y la violó en el suelo de la sala de estar después de que ella dijera que quería terminar su relación.

También dijo que no sentía que pudiera negarse a las exigencias de Combs de que tuviera “cientos” de encuentros con trabajadores sexuales masculinos, los cuales él observaba y controlaba durante horas e incluso días, porque la haría “parecer una zorra” si hacía públicos los videos.

“Temía por mi carrera. Temía por mi familia. Es vergonzoso. Es horrible y repugnante. Nadie debería hacerle eso a nadie”, dijo Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura.

The Associated Press no suele nombrar a personas que afirman haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Cassie.

Ella demandó a Combs en 2023, acusándolo de años de abuso físico y sexual. En cuestión de horas, la demanda se resolvió por 20 millones de dólares, una cifra que Cassie reveló por primera vez el miércoles, pero posteriormente se produjeron docenas de reclamos legales similares de otras mujeres.

Combs, de 55 años, ha estado encarcelado desde septiembre. Enfrenta al menos 15 años de prisión si es condenado. Se espera que el juicio dure unos dos meses.

Los periodistas de The Associated Press Julie Walker en Nueva York y Dave Collins en Hartford, Connecticut, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press