El rapero Kid Cudi testifica en el juicio de Sean “Diddy” Combs

ARCHIVO - Kid Cudi en la premier de "Sonic The Hedgehog 2" en Los Ángeles, el 5 de abril de 2022. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) 2022 Invision

El rapero Kid Cudi, centro, llega a un tribunal federal para el juicio contra Sean "Diddy" Combs, en Nueva York, el jueves 22 de mayo de 2025. (AP Foto/Richard Drew) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.