Edgar Barrera, Bizarrap ganan en la Premiere de los Latin Grammy

La Premiere, en donde se entregan la mayor parte de los premios Latin Grammy, es una ceremonia previa a la ceremonia televisada que comenzará a partir de las 7:00 pm de Miami (2300 GMT). Este año la Premiere se realiza en el Centro de Convenciones de Miami Beach, al otro lado del puente que cruza a Miami, donde se encuentra el Kaseya Center que será el escenario de la gala televisada.

La ceremonia arrancó con una presentación de música electrónica que incluyó al DJ brasileño Alok por partida doble por “Drum Machine” y por “Pedju Kunumigwe” con la etnia indígena brasileña Guarani Nhandewa y el DJ de origen mexicano Deorro con la cantante de origen cubano y ecuatoriano Vikina por “Bambole”.

“Lo que en algún momento parecía un sueño ambicioso, con un camino incierto, se ha convertido hoy en una realidad y somos un referente internacional de música latina”, dijo Manuel Abud, el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, al inicio de la gala. “Al igual que la música latina, los Latin Grammy han vivido un crecimiento asombroso y aunque ha sido un recorrido lleno de retos y adversidades, juntos hemos podido salir adelante”, expresó tras recordar que la primera edición fue en inglés, hace 25 años.

La banda colombiana Aterciopelados consagró “Diáspora Live Vol.1” como el mejor álbum de rock. El premio a mejor álbum de música alternativa, fue para “Autopoética”, de Mon Laferte.

“Todas íbamos a ser reinas, pero algunas muchas han sido destronadas de su libertad creativa, ese es un privilegio que tenemos muy pocas”, dijo Laferte.

“Entonces ese privilegio de crear se vuelve un acto de resistencia… y aunque incomode u ofenda o escandalice, es un triunfo para todas las mujeres que resistimos con pasión el seguir creando”. Agradeció a Chavela Vargas, Violeta Parra, Madonna y a su abuela que le enseñó a cantar.

El dominicano Juan Luis Guerra y sus 4.40 triunfaron en la categoría de mejor álbum de merengue/bachata con “Radio Güira”. El latin Grammy a la mejor canción pop fue para “Feriado”, de Rawayana, y el galardón al mejor álbum música banda fue para “Diamantes”, de Chiquis, quien agradeció a su esposo por inspirarla a escribir canciones de amor.

Chiquis también agradeció a sus hermanos y a su fallecida madre Jenni Rivera. “Este va para todas las mujeres en mi género (musical), las entiendo, yo sé que es un camino difícil, pero la que se vence pierde y todas somos ganadoras”, dijo entre lágrimas.

Nathy Peluso se llevó el premio a mejor video musical versión larga por “Grasa (Album Long Form)” y el premio a mejor canción alternativa por “El día que perdí mi juventud”.

“Gracias a cada uno de los creativos que me ayudaron a bajar esto a tierra, gracias a mí, por sacarme de donde estaba y atreverme a tanto”, dijo al recibir el premio de video. “Y gracias a la música, gracias a ‘Grasa’ que me trajo tantas bendiciones, no para de traerme bendiciones como esta y como tantas otras que no se ven en el día a día, me hizo encontrarme, me hizo crear algo de lo que estoy orgullosa y ese es el mayor premio”.

Draco Rosa interpretó “En remolinos" junto a los exintegrantes de Soda Stereo, una canción incluida en su álbum “Reflejos de lo eterno”. Momentos después ganó el premio de mejor canción de rock por “No me preguntes (Live)”.

En la categoría de mejor canción cantautor hubo un empate entre “Derrumbe” de Jorge Drexler y “García” de Kany García. Ambos le dedicaron el premio a sus padres, en el caso de Drexler recientemente fallecido.

