Chyno Miranda volvió a las redes sociales y conmovió a todo sus fanáticos + VIDEO

Jesús Miranda ha estado recuperándose de una neuropatía y una encefalitis que sufrió en el 2020, estuvo en riesgo su vida y duró más 15 meses hospitalizado recuperándose, a esto se le suma una batalla judicial por su custodia y muchos problemas en torno al divorcio con su ex esposa Natasha Araos, quien no terminó en buenos términos y enfrentan demandas e investigaciones por la manera en que se realizó el divorcio

La ex esposa Natasha Araos lo demandó en una corte de Miami Dade por no pagar la manutención de su hijo acordada en $7.000 mensuales, ella alega que Chyno no le ha enviado en los últimos meses la manutención pero el Chyno ha estado internado todo ese tiempo en pro a su recuperación