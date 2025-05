Cantante Chris Brown es arrestado en Reino Unido por presunta agresión en un club de Londres en 2023

La Policía Metropolitana no identificó a Brown por su nombre, pero señaló que detuvo a un hombre de 36 años en un hotel de Manchester bajo sospecha de causar daños corporales graves. De acuerdo con la ley británica, la policía no puede nombrar a los sospechosos antes de que se presenten cargos.

The Sun, que fue el primer medio en informar sobre la historia, dijo que el productor Abe Diaw les reveló el domingo que fue hospitalizado después de que Brown lo golpeó durante un ataque no provocado en el club nocturno Tape, en el elegante vecindario de Mayfair, en febrero de 2023.

El representante de Brown no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.