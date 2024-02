Billie Eilish gana el premio a la canción del año en los Grammy, Swift anuncia nuevo álbum

Finneas, izquierda, y Billie Eilish reciben el premio a mejor canción para un medio audiovisual por "What Was I Made For?" de "Barbie" en la 66a entrega anual de los Grammy el domingo 4 de febrero de 2024, en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Taylor Swift recibe el premio a mejor álbum pop vocal por "Midnights" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Finneas, izquierda, y Billie Eilish reciben el premio a la canción del ao por "What Was I Made For?" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Miley Cyrus interpreta "Flowers" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Tracy Chapman, izquierda, y Luke Combs interpretan "Fast Car" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Karol G recibe el premio a mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Finneas, izquierda, y Billie Eilish interpretan "What Was I Made For?" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)