Barrera y Bizarrap se llevan los primeros honores en la Premiere del Latin Grammy

“¡Qué presión ser el primero!”, dijo Barrera, quien partía como favorito con 13 nominaciones. “Quiero dar las gracias a la Academia por abrir un espacio a los que nos dedicamos a componer canciones, pero que no las cantamos, que casi siempre pasamos por desapercibidos, pero una vez al año salimos a dar cara”.

“Mi corazón está muy emocionado, este es el disco más personal que hice, en un momento en el que me sentía toda rota, no sabía ni por dónde empezar, y la música me volvió a enseñar su poder, su poder medicinal, las canciones son maestras”, afirmó una emocionada Lafourcade.

El grupo mexicano Molotov aumentó su cuenta de gramófonos dorados a siete con el mejor álbum de rock por “Sólo D’ Lira”.

“¡Lo logramos mamá!”, afirmó Paco Ayala, uno de los miembros de la veterana banda mexicana, que dio las gracias a la academia por “confiar en nosotros, tan viejitos”. Su compañero de banda Ismael Fuentes de Garay le dedicó su premio también a su fallecida madre.

La cantante brasileña Marília Mendonça, recibió de manera póstuma el premio a mejor álbum de música sertaneja por “Decretos Reais”. Mendonça falleció en un trágico accidente de avión en su país cuando se dirigía a un concierto en 2021.

Una de las más aplaudidas de la noche fue Gaby Amarantos, que subió al escenario para recoger el galardón al álbum de música de raíces en lengua portuguesa por “TecnoShow”.

Amarantos, con un vistoso traje que recordaba las raíces de un árbol típico de la Amazonía de la que es origjnaria, hizo una encendida defensa de su entorno natural.

“Necesitamos cuidar de nuestra flora amazónica y una forma de hacerlo es conocer su música, conocer su cultura”, afirmó la artista independiente, que dedicó también el galardón “a todas las mujeres negras de Brasil”.

Tras la Premiere se celebrará la 24ª gala de los Latin Grammy que será transmitida en vivo por Univision en Estados Unidos y TNT para Latinoamérica desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla FIBES, con Édgar Barrera, Shakira, Camilo, Karol G Y Kevyn Mauricio Cruz Moreno como los más nominados de la noche.

FUENTE: Associated Press