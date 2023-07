Actores de Hollywood a punto de unirse a guionistas en huelga tras fracaso de negociaciones

ARCHIVO - Los actores y comediantes Tina Fey, al centro, y Fred Armisen, a la derecha, se unen a miembros en huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos durante un mitin frente a Silvercup Studios, el martes 9 de mayo de 2023, en Nueva York. Los actores sindicalizados de Hollywood al borde de una huelga acordaron permitir una intervención de última hora de los mediadores federales, pero dicen que dudan que se llegue a un acuerdo antes de la fecha límite de negociación del miércoles 12 de julio de 2023. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.