Entrenador de Steelers Mike Tomlin apoya DK Metcalf tras incidente con fan

La liga castigó al dos veces Pro Bowler obligándolo a perderse los dos últimos partidos de los Steelers, que están en primer lugar, y multándolo por golpear al aficionado de los Lions de Detroit, Ryan Kennedy, en el segundo cuarto de lo que se convirtió en la victoria de Pittsburgh por 29-24.

Tomlin dijo que Metcalf compartió su versión de los hechos con él, pero se negó a entrar en detalles.

“No discutiré lo que él y yo discutimos. Creo que he sido bastante claro al respecto”, señaló Tomlin.

El ex receptor abierto de la NFL, Chad Johnson, dijo en un podcast el domingo por la noche que Metcalf le contó que Kennedy usó un insulto racial y despreció verbalmente a la madre de Metcalf, una acusación que Kennedy negó a través de sus abogados el lunes.

Tomlin mencionó la audiencia de apelación de Metcalf y lo que describió como "ramificaciones legales", aunque no definió cuáles podrían ser. Un correo electrónico a los abogados que representan a Kennedy por parte de The Associated Press no fue respondido de inmediato.

Metcalf permaneció en el juego y terminó con cuatro recepciones para 42 yardas. Kennedy dejó su asiento para reunirse con la seguridad del estadio en Ford Field, pero se le permitió regresar.

Cuando se le preguntó si los Steelers tienen algún protocolo en el juego para intentar mitigar interacciones como la de Metcalf y Kennedy, Tomlin dijo: "Ciertamente podríamos tenerlo, pero podría no estar al tanto porque mis ojos y atención están (en) lo que está sucediendo en el campo" y se aseguró de dar crédito al "grupo de seguridad de primer nivel" del equipo.

Tomlin no quiso profundizar en cuál fue su reacción al ver el video del enfrentamiento, aunque reconoció lo que llamó el aumento de la "retórica volátil" en los deportes a todos los niveles.

"No solo (en) nuestro negocio, (sino) en el deporte universitario, los padres de deportes juveniles", dijo. "Creo que es solo un componente del deporte que se ha desarrollado y desarrollado de una gran manera en los últimos años, y es desafortunado".

Hubo informes de que cuando Metcalf jugaba para Seattle, informó a Kennedy al personal del equipo cuando los Seahawks visitaron Detroit. Tomlin no especuló cuando se le preguntó si hay algo más que los equipos puedan hacer para proteger a los jugadores en esas situaciones.

"Hablar sobre ello y hablar sobre ello en detalle y particularmente expresar mi opinión sobre las cosas no ayuda a la circunstancia de ninguna manera", expresó.

La suspensión de Metcalf significa que Pittsburgh (9-6) estará sin su principal receptor de pases mientras intenta asegurar el título de la AFC Norte el domingo en Cleveland. Su ausencia significa que Roman Wilson, quien ha estado inactivo las últimas dos semanas mientras los Steelers han optado por ir con veteranos experimentados como Marquez Valdes-Scantling y Adam Thielen, probablemente tendrá la oportunidad de regresar a la alineación.

Tomlin no descartó el regreso de la estrella linebacker externo T.J. Watt, quien se ha perdido los dos últimos partidos mientras se recupera de una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado sufrido durante un tratamiento de punción seca. Tomlin dijo que Watt ha estado en las instalaciones del equipo últimamente y es "optimista" de que Watt será autorizado para practicar.

Los Steelers necesitan ganar uno de sus dos últimos partidos o que Baltimore pierda uno de sus dos últimos partidos para ganar un título de división por primera vez desde 2020. Los rivales de toda la vida están programados para enfrentarse en Pittsburgh en la Semana 18.

