Entrenador de Falcons Stefanski elogia a Penix y dice respetar a su nuevo rival Mayfield

Kevin Stefanski, entrenador en jefe de los Falcons de Atlanta, habla en una conferencia de prensa el martes 27 de enero de 2026

La nueva dirigencia de los Falcons, que incluye a Stefanski y al presidente deportivo Matt Ryan, planea evaluar cada posición en la plantilla, incluido el mariscal de campo. Pero Stefanski se dijo optimista sobre el futuro de Michael Penix Jr. en Atlanta.

"Simplemente estoy emocionado por los dones físicos de Michael", afirmó Stefanski. "Ves a un jugador en video que puede pasar por las progresiones, puede colocar el balón, puede lanzar el balón a todas las áreas del campo. Obviamente, fue muy productivo en la universidad, ha tenido algunos momentos realmente buenos aquí entre los profesionales. Así que simplemente veo a un jugador joven que seguirá desarrollándose y mejorando".

Stefanski ha pasado tiempo contactando a los jugadores de los Falcons desde el 17 de enero, cuando fue contratado. Dijo que charló la semana pasada en la sala de entrenamiento con Penix, quien está rehabilitándose de un desgarro del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada 2025.

El veterano Kirk Cousins reemplazó a Penix y llevó a los Falcons a cuatro victorias consecutivas para cerrar la temporada.

Cousins firmó un contrato de cuatro años y 180 millones de dólares poco antes de que los Falcons reclutaran a Penix con la octava elección en el draft de la NFL de 2024. Penix reemplazó a Cousins como titular al final de esa temporada.

Stefanski y Cousins trabajaron juntos en los Vikings. Stefanski fue el entrenador de mariscales de campo de Minnesota en 2018 y su coordinador ofensivo la temporada siguiente.

Y el productivo ataque de los Vikings con Cousins como titular ayudó a Stefanski a conseguir el puesto de entrenador en jefe de los Browns en 2020.

Aunque reconoció su relación con Cousins, Stefanski se negó a abordar el futuro del veterano. El contrato de Cousins fue reestructurado a principios de este mes, un movimiento que sugiere que los Falcons podrían prescindir de él.

Stefanski responde a Mayfield

Al unirse a la División Sur de la Conferencia Nacional, Stefanski tendrá como rival a Baker Mayfield, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, a quien dirigió dos campañas en Cleveland.

Mayfield dejó claro mediante una publicación en redes sociales que tiene una motivación adicional para vencer a los Falcons.

"Aún espero un mensaje/llamada de él después de que me echaron como un montón de basura", escribió Mayfield. "Estoy ansioso por verte dos veces al año, entrenador".

A una pregunta sobre el comentario de Mayfield, Stefanski tenía una respuesta astuta.

"Baker es alguien por quien tengo un gran respeto como jugador y como persona", dijo. "Me encantan las rivalidades en los deportes, y obviamente, Buccaneers-Falcons tienen una gran rivalidad. Es algo que me emociona, pero no entraría en los detalles de ese tipo de cosas más allá de decir que tengo un gran respeto por Baker como jugador, como persona. Es un gran equipo con un gran jugador".

