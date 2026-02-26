americateve

Enigma Mbappé: Real Madrid busca reaccionar ante Getafe sin su astro

MADRID (AP) — La baja de Kylian Mbappé angustia a un Real Madrid que regresa a La Liga española tras una sufrir una inesperada derrota que le costó el liderato.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé en el partido contra Valencia en la Liga de España, el domingo 8 de febrero de 2026, en Valencia. (AP Foto/Francisco Macía)
Se da por descontado que el Real Madrid reciba el lunes a Getafe sin el astro francés debido a una supuesta lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde diciembre.

La caída del Madrid el pasado fin de semana permitió al Barcelona recuperar el primer puesto. Los azulgranas afrontan el sábado un complicado partido en casa contra el Villarreal, apenas unos días antes de que intente obrar una gran remontada contra el Atlético de Madrid y mantener viva la defensa de su título de la Copa del Rey.

Mbappé, el máximo goleador de la liga con 23 tantos, se perdió la victoria del miércoles por 2-1 sobre el Benfica, que catapultó a su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Jugó en Pamplona el fin de semana pasado, cuando Osasuna sorprendió 2-1 al Madrid. Esa derrota permitió al Barça volver a colocarse por delante del Madrid por un punto tras 25 jornadas.

Álvaro Arbeloa, el técnico del Madrid, se expresó con ambiguedad sobre la condición de Mbappé tras el duelo contra Benfica.

“No te sabría decir las diferencias entre molestias y lesión. Cuando ha parado es porque creemos que es necesario que pare porque no está encontrándose ni a gusto ni cómodo", dijo Arbeloa. “Tenemos un diagnóstico, pero ese tipo de datos sobre la salud de los jugadores no soy yo quien tiene que darlos. Tenemos muy claro qué es lo que le pasaba, lo que le ha pasado y lo que le pasa ahora mismo".

El plan apunta a darle tiempo a Mbappé para que se recupere plenamente.

“Después del entrenamiento de ayer hablé con él y hablamos con los médicos y creíamos que lo mejor era que parase y que se recuperase al 100% y que volviese en un estado de forma y de confianza sin molestias para todo lo que viene”, afirmó Arbeloa.

El Barça recibirá el sábado a Villarreal, el tercero en la tabla, tres días antes de que deba visitar al Atlético en el partido de vuelta de su semifinal de la Copa del Rey, con la necesidad de revertir la derrota 4-0 sufrida en su primer enfrentamiento.

Jugadores a seguir

Vinícius Júnior suma cinco goles en sus últimos cuatro partidos con el Madrid. Si Mbappé sigue fuera, encabezará el ataque ante la siempre porfiada de Getafe.

Ademola Lookman, el nuevo delantero del Atlético, ha marcado cuatro veces desde que llegó procedente del Atalanta en el mercado invernal. El Atlético, cuarto en la tabla, recibe al colista Real Oviedo el sábado.

Vedat Muriqi ha anotado 16 goles para Mallorca en esta campaña, segundo en La Liga. Pero su equipo despidió esta semana al entrenador Jagoba Arrasate después de caer en la zona de descenso. El argentino Martín Demichelis, quien dirigió previamente a River Plate y Monterrey, suena para asumir las riendas. Mallorca recibirá el sábado a la Real Sociedad el sábado.

Fuera de acción

Además de Mbappé, entre los lesionados del Madrid también están Jude Bellingham, Eder Militao y Dani Ceballos.

El Barcelona tiene en duda al mediocampista Frenkie de Jong tras retirarse lesionado del entrenamiento del martes con muestras de dolor en la pierna derecha.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

