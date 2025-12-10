Endrick, Carreras y Carvajal, suspendidos por 'menosprecio' al árbitro en derrota del Real Madrid

Compartir en:









Alvaro Carreras del Real Madrid al ser expulsado durante el partido de la Liga española contra el Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol informó el miércoles que las suspensiones de los tres jugadores obedecieron a sus “protestas” y “menosprecio” al árbitro.

El defensor Carreras fue expulsado en el tiempo de descuento en la derrota en casa del Madrid por 2-0 contra el Celta de Vigo. Los locales terminaron con nueve hombres debido a que Fran García ya había visto la tarjeta roja.

El delantero Endrick, un suplente que no tuvo minutos, fue expulsado por quejarse desde el banquillo. Carvajal, quien estaba en el banquillo pero no uniformado para el partido debido a una lesión, fue acusado de faltar al respeto a los árbitros en el túnel después del partido en el estadio Santiago Bernabéu.

García, expulsado con dos tarjetas amarillas, recibió una suspensión de un partido.

