americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Endrick, Carreras y Carvajal, suspendidos por 'menosprecio' al árbitro en derrota del Real Madrid

MADRID (AP) — Dani Carvajal, Álvaro Carreras y Endrick fueron suspendidos por dos partidos el miércoles debido al comportamiento del trío de jugadores del Real Madrid hacia la terna arbitral en un partido de La Liga española el fin de semana pasado.

Alvaro Carreras del Real Madrid al ser expulsado durante el partido de la Liga española contra el Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Alvaro Carreras del Real Madrid al ser expulsado durante el partido de la Liga española contra el Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol informó el miércoles que las suspensiones de los tres jugadores obedecieron a sus “protestas” y “menosprecio” al árbitro.

El defensor Carreras fue expulsado en el tiempo de descuento en la derrota en casa del Madrid por 2-0 contra el Celta de Vigo. Los locales terminaron con nueve hombres debido a que Fran García ya había visto la tarjeta roja.

El delantero Endrick, un suplente que no tuvo minutos, fue expulsado por quejarse desde el banquillo. Carvajal, quien estaba en el banquillo pero no uniformado para el partido debido a una lesión, fue acusado de faltar al respeto a los árbitros en el túnel después del partido en el estadio Santiago Bernabéu.

García, expulsado con dos tarjetas amarillas, recibió una suspensión de un partido.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter