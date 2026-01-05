Endrick agradece a Ancelotti por sus consejos tras unirse a Lyon cedido por Real Madrid

Endrick (izquierda) del Real Madrid avanza con el balón frnete a Álvaro López de Talavera en un partido de la Copa del Rey, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (AP Foto/M. Berengui) AP

Endrick, de 19 años, irrumpió en la escena bajo la guía de Ancelotti, pero apenas ha disputado minutos esta temporada con Xabi Alonso, quien reemplazó a Ancelotti en el banquillo del gigante del fútbol español.

“Sí, hablé con Carlo sobre esto. Me dio instrucciones para mejorar como jugador. Sus consejos me llegaron al corazón", señaló Endrick el lunes durante su presentación en Lyon. “Me dijo: ”Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento'".

“Esta decisión es mía, por supuesto, pero Carlo jugó un papel, porque es un gran técnico”, añadió.

Endrick disputó apenas tres partidos para el Madrid esta temporada. En lugar de sentirse amargado por ello, dijo que utilizó el tiempo de manera productiva.

"No, honestamente, lo que le digo a mis seres queridos es que estos han sido los mejores meses de mi carrera", dijo Endrick. “Porque he tenido tiempo para estar con mi esposa, para construir mi casa y mi vida”.

Endrick se une a Lyon en alzan bajo la dirección del portugués Paulo Fonseca. Marcha en el quinto lugar de la Ligue 1, a solo dos puntos del tercer puesto. La presencia de Fonseca en el club también fue un factor.

"El hecho de que el cuerpo técnico sea portugués es algo muy bueno, porque ya fui entrenado por un entrenador portugués, Abel Ferreira, en Palmeiras", dijo. "Es bueno para mí, porque sé cómo trabajan. Fue un punto a favor."

La temporada pasada bajo Ancelotti —quien ahora dirige a la selección de Brasil— Endrick anotó siete goles en 37 partidos y llamó la atención con su velocidad y habilidad para el regate.

Podría reunirse con Ancelotti más adelante este año en la Copa del Mundo. Endrick anotó tres goles para Brasil el año pasado, incluyendo contra Inglaterra y España.

Comenzó su carrera en Palmeiras, con sede en Sao Paulo. Anotó 21 goles en 82 partidos para ganarse un movimiento "soñado" a Madrid.

Conexión brasileña

Lyon tiene una larga historia de buenos jugadores brasileños.

Entre los más recientes estaban Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, quienes ahora son mediocampistas establecidos en la Liga Premier con West Ham y Newcastle, respectivamente.

Otros como los delanteros Fred, Nilmar y Giovane Élber, el mediocampista Edmílson o los defensores Cris y Rafael, todos dejaron su huella.

Pero el más famoso de todos fue el volante Juninho.

Se estableció como posiblemente el mejor lanzador de tiros libres en Europa en su camino a anotar 100 goles para Lyon desde 2001-08.

