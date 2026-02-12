Encuesta AP-NORC: 6 de cada 10 opina que Trump ha ido demasiado lejos en inmigración

Las opiniones sobre la gestión de Trump en materia de inmigración —que cayeron a lo largo de su primer año— se mantuvieron estables durante el último mes, y cerca de 4 de cada 10 afirman que aprueban el enfoque del presidente. Pero la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research también halló que la ventaja del Partido Republicano en el tema político emblemático de Trump se ha reducido desde octubre.

Alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos confían en que los republicanos harían un mejor trabajo gestionando la inmigración, mientras que una proporción similar dice lo mismo de los demócratas. Otros 3 de cada 10 no creen que ninguno de los dos partidos haría un mejor trabajo con el tema, y cerca de 1 de cada 10 dice que ambos partidos lo gestionarían igual de bien.

Los principales simpatizantes del presidente republicano siguen respaldando de forma abrumadora las tácticas migratorias de Trump. Pero hay indicios de que más independientes creen que se está excediendo.

“Me alegra que los inmigrantes no estén simplemente cruzando la frontera en masa, pero lo que está haciendo ahora en nuestras ciudades, enfrentando a los militares contra nuestra gente, son tácticas de la Gestapo”, comentó la independiente Brenda Shaw, una gerente de recursos humanos de 65 años de South Haven, Michigan. “Les están disparando a ciudadanos estadounidenses en la cara y por la espalda”.

La nueva encuesta se conoce mientras el país observa el impacto humano de la ofensiva de Trump en Minneapolis, donde miles de agentes enmascarados y fuertemente armados han descendido sobre la ciudad para localizar y expulsar a inmigrantes que están en el país de manera ilegal.

También ha habido numerosos enfrentamientos violentos con manifestantes, incluidos dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes federales en las últimas semanas. La encuesta encontró que de 6 de cada 10 estadounidenses creen que Trump ha “ido demasiado lejos” al usar fuerzas federales en protestas públicas en ciudades de Estados Unidos.

Los republicanos se mantienen con Trump en inmigración

Mientras que cerca de 9 de cada 10 demócratas y alrededor de 7 de cada 10 independientes dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” al enviar agentes federales de inmigración a ciudades de Estados Unidos y al usar fuerzas federales del orden en protestas públicas, solo cerca de una cuarta parte de los republicanos está de acuerdo.

Según la nueva encuesta, aproximadamente la mitad de los republicanos dice que las acciones de Trump han sido “más o menos correctas”, mientras que cerca de una cuarta parte afirma que no ha ido lo suficientemente lejos. Su apoyo al presidente no ha flaqueado pese al caos en Minneapolis.

Teviss Crawford, un estudiante de 20 años de Baton Rouge, Louisiana, señaló que está satisfecho con el liderazgo de Trump en inmigración, aunque le gustaría que el presidente pudiera encontrar una manera de deportar a más inmigrantes que están en el país de forma ilegal.

“Creo que las deportaciones no han sido suficientes, para ser sincero. Me parece que es demasiado permisivo”, dijo sobre la ofensiva de Trump. “Si cruzaste a nuestro país ilegalmente, simplemente no está bien. Les estás quitando cosas a personas que nacieron aquí”.

Crawford añadió que Trump “debería centrarse en los criminales violentos, pero los criminales violentos probablemente son más difíciles de encontrar”.

Cada vez más independientes desaprueban

Pese a su fuerte apoyo a Trump, los republicanos están cada vez más solos al respaldarlo en sus tácticas de control migratorio.

La aprobación de Trump en inmigración parece haber caído entre los independientes desde la primavera pasada, de 37% en marzo de 2025 a 23% en la nueva encuesta. Hay mayor variabilidad al encuestar a grupos pequeños, como los independientes, lo que genera más incertidumbre sobre la magnitud de los cambios. Ahora, alrededor de 6 de cada 10 independientes dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” al deportar a inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal, un aparente aumento frente al 46% en una encuesta de AP-NORC en abril.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos, incluidos los independientes, tiene una opinión desfavorable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En general, solo alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos tiene una opinión favorable de la agencia, encontró la encuesta de AP-NORC.

Hay una gran brecha partidista, y los independientes están mucho más cerca de los demócratas que de los republicanos. Solo alrededor de 1 de cada 10 demócratas y aproximadamente 2 de cada 10 independientes tienen una opinión favorable del ICE, en comparación con cerca de 7 de cada 10 republicanos.

El independiente Rick Kinnett, un veterano de la Marina de 60 años de Crawfordsville, Indiana, afirmó: “Tener la frontera cerrada, eso está bien. ¿Pero lo que Trump está haciendo con el ICE y Seguridad Nacional? No vas sacando a la gente a la fuerza de los autos. No vas disparándole a la gente”.

“Pasé ocho años en el ejército. Esto no es para lo que me alisté”, agregó. “Esto no es lo que se supone que debemos hacer. Esto no es constitucional”.

Los números débiles de Trump se mantienen estables

La aprobación de Trump en inmigración no se ha movido desde enero pese a un mes de turbulencia relacionada con la inmigración.

Alrededor de 38% de los adultos en Estados Unidos aprueba la manera en que Trump maneja la inmigración en términos más generales, en línea con una encuesta de AP-NORC de enero realizada justo después de la muerte de Renee Good, la primera ciudadana estadounidense en Minnesota asesinada por agentes federales.

La aprobación general del presidente ha disminuido ligeramente desde el inicio de su segundo mandato y sigue baja.

En total, 36% de los adultos en Estados Unidos dice que aprueba la forma en que Trump está manejando la presidencia. Sus niveles de aprobación en la economía y la política exterior son similares a su aprobación general y, en la práctica, no han cambiado desde enero.

Históricamente, cifras así empujarían a miembros del partido de un presidente a tomar distancia de él, especialmente de cara a una temporada de elecciones intermedias. Sin embargo, los aliados de Trump en Washington y en capitales estatales de todo el país siguen abrumadoramente unidos detrás de él, lo que refleja un apoyo consistentemente fuerte de los republicanos en las encuestas.

Pero el enfoque migratorio de Trump parece ser un punto especialmente sensible para los independientes. Aunque parece haber retrocedido entre los independientes en inmigración, la aprobación de Trump en la economía —el otro tema emblemático por el que recientemente ha sido criticado por no cumplir promesas de campaña— es similar a la que tenía la primavera pasada.

Y el estrechamiento de la ventaja de los republicanos en inmigración es una señal de advertencia para el partido de Trump. En octubre, 39% de los adultos en Estados Unidos dijo que confiaba en que los republicanos manejarían mejor la inmigración, mientras que 26% dijo eso de los demócratas, lo que daba al Partido Republicano una ventaja de 13 puntos. En la nueva encuesta, la diferencia entre los partidos es de solo 4 puntos.

“Lo que está haciendo con el ICE es lo peor en este momento. Yo diría que la economía es lo segundo peor”, dijo Shaw, la gerente de recursos humanos de Michigan. “Estoy a punto de jubilarme y me pregunto cómo voy a salir adelante”.

“Pero estoy bendecida”, añadió. “No tengo que esconderme en el sótano porque mi piel es morena”.

La encuesta AP-NORC a 1.156 adultos se realizó del 5 al 8 de febrero utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

