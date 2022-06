Encuesta AP: Brecha entre obispos católicos y fieles en EEUU

La mayoría de los fieles católicos en Estados Unidos no comparten las posiciones intransigentes de muchos de sus obispos conservadores, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Dicen que el aborto debería ser legal, apoyan la inclusión de los LGBT y se oponen a denegar la comunión a los políticos que apoyan el derecho de aborto.