americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Encuentran a un búho descansando en un estante de una tienda de antigüedades de Nueva York

DURHAM, Nueva York, EE.UU. (AP) — Compradores en el norte del estado de Nueva York encontraron algo poco común mientras recorrían una tienda local de antigüedades hace unas semanas: un búho descansando plácidamente en un estante junto a un frasco de galletas con forma de gallina.

En esta imagen difundida por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, un búho descansa sobre una repisa junto a un frasco de galletas con la forma de una gallina en la tienda de antigüedades The Market Place, el 21 de febrero de 2026, en East Durham, Nueva York. (Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York vía AP)
En esta imagen difundida por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, un búho descansa sobre una repisa junto a un frasco de galletas con la forma de una gallina en la tienda de antigüedades The Market Place, el 21 de febrero de 2026, en East Durham, Nueva York. (Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York vía AP) AP

El Departamento de Conservación Ambiental del estado informó el viernes que el incidente ocurrió el 21 de febrero en el poblado de East Durham, a unos 204 kilómetros (127 millas) al norte de Manhattan.

Los clientes de The Market Place habían visto “algo extremadamente realista” en uno de los estantes y avisaron al personal de la tienda, señaló la agencia.

Agentes de la policía de conservación ambiental llegaron y encontraron a un búho de color marrón y blanco posado en un estante, con los ojos bien cerrados.

Los agentes levantaron cuidadosamente al búho dormido para sacarlo de la tienda y luego lo liberaron en una zona boscosa, donde voló hasta un árbol cercano, indicó la dependencia.

El ave, un autillo oriental, es nocturna y por lo general anida en las cavidades de los árboles.

De momento se desconoce cómo es que el animal entró en la tienda. Los propietarios del establecimiento no respondieron por ahora a un correo electrónico en busca de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter