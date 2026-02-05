Enciso anota doblete y Estrasburgo vence 3-1 al Mónaco para avanzar a cuartos de la Copa de Francia

Compartir en:









El extremo Martial Godo adelantó al Estrasburgo en el séptimo minuto, poniendo fin rápidamente a la racha de Mónaco de cuatro partidos sin recibir goles.

Enciso marcó dos veces en rápida sucesión en la segunda mitad antes de que el delantero Mika Biereth respondiera para el Mónaco a los 58 minutos.

La recompensa para el Estrasburgo es un partido en casa contra el Reims de segunda división y que fue subcampeón del año pasado. Reims es el único equipo restante que no juega en la Ligue 1.

El quinto gol en cinco partidos del delantero brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid, ayudó al Lyon a ganar el miércoles.

El Lyon recibirá al Lens, mientras que el Marsella enfrentará al Tolosa y el Niza jugará contra el Lorient en los otros cuartos de final que se celebrarán el próximo mes.

