Enciso anota doblete y Estrasburgo vence 3-1 al Mónaco para avanzar a cuartos de la Copa de Francia

PARÍS (AP) — El mediocampista paraguayo Julio Enciso anotó un doblete en la victoria en casa el jueves 3-1 del Estrasburgo ante el Mónaco para alcanzar los cuartos de final de la Copa de Francia.

El extremo Martial Godo adelantó al Estrasburgo en el séptimo minuto, poniendo fin rápidamente a la racha de Mónaco de cuatro partidos sin recibir goles.

Enciso marcó dos veces en rápida sucesión en la segunda mitad antes de que el delantero Mika Biereth respondiera para el Mónaco a los 58 minutos.

La recompensa para el Estrasburgo es un partido en casa contra el Reims de segunda división y que fue subcampeón del año pasado. Reims es el único equipo restante que no juega en la Ligue 1.

El quinto gol en cinco partidos del delantero brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid, ayudó al Lyon a ganar el miércoles.

El Lyon recibirá al Lens, mientras que el Marsella enfrentará al Tolosa y el Niza jugará contra el Lorient en los otros cuartos de final que se celebrarán el próximo mes.

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
Díaz-Canel: Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos

Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

