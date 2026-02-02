Encargada de negocios de EEUU se reúne con presidenta de Venezuela con miras a reabrir embajadas

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez”, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y hermano de la mandataria venezolana, para reiterar las tres fases que el @SecRubio (el secretario de Estado Marco Rubio) ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, indicó Dogu a través de la cuenta oficial de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en la red social X.

Dogu, quien ha sido embajadora en países como Nicaragua y Honduras, publicó una fotografía junto a la presidenta durante la reunión en el palacio presidencial de Caracas.

El encuentro se produjo dos días después de que Dogu arribó a la capital venezolana con miras a la reapertura de las misiones diplomáticas en ambos países, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales.

Los gobiernos de Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego que el presidente Donald Trump en su primer mandato apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.

Tras el encuentro, el canciller venezolano Yván Gil destacó que se abordaron las “diferencias” entre ambos países y se repasó la agenda común "sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos, temas económicos” que se desarrollarán en los próximos meses.

En ese sentido, el canciller anunció que el diplomático Felix Plasencia, que fungía como jefe de Misión de Venezuela en Reino Unido, fue designado por la mandataria como representante de Venezuela ante Estados Unidos.

Dogu es la “representante diplomática de Estados Unidos en Caracas y muy pronto tendremos a nuestro representante diplomático” en Washington para “acelerar el trabajo diplomático, el trabajo político y el trabajo de desarrollar esta agenda común”, aseveró el canciller en una declaración difundida por la televisión estatal.

Gil resaltó que Venezuela espera construir “una agenda productiva, una agenda de paz, una agenda de respeto, una agenda que calce a la perfección con los postulados del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la soberanía de nuestros Estados y podamos definitivamente enrumbar las relaciones” bilaterales.

El proceso para la reanudación de relaciones se inició el 9 de enero pasado con la visita de una delegación del gobierno de Trump a Caracas que evaluó condiciones “técnicas y logísticas” relacionadas con el cumplimiento de funciones diplomáticas.

La presidenta encargada ha dicho que el “proceso exploratorio” orientado a reabrir las embajadas tiene como propósito “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”.

Tras su captura, Maduro fue trasladado a territorio estadounidense y el 5 de enero compareció ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno de Trump. El depuesto mandatario se declaró no culpable.

