americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

En sus propias palabras: sobrevivientes y otros hablan del letal incendio en un bar en Suiza

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Tras el devastador incendio en un bar de los Alpes suizos que mató a 40 personas que celebraban el año nuevo, sobrevivientes, amigos y familiares, las principales autoridades de la región e incluso el papa León XIV se dirigieron a la población en francés, italiano, alemán e inglés, reflejando la tradición del plurilingüismo suizo.

Varias personas encienden velas cerca del bar Le Constellation, en Crans-Montana, en los Alpes Suizos, el 2 de enero de 2026, tras un incendio en el local que causó varios muertos y heridos durante la celebración del Año Nuevo. (AP Foto/Antonio Calanni)
Varias personas encienden velas cerca del bar Le Constellation, en Crans-Montana, en los Alpes Suizos, el 2 de enero de 2026, tras un incendio en el local que causó varios muertos y heridos durante la celebración del Año Nuevo. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Otras 119 personas resultaron heridas en el incendio que se desató en las primeras horas del jueves en el atestado bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, según las autoridades. Fue una de las tragedias más letales en la historia de Suiza.

Los investigadores dijeron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña provocaron el trágico incendio al acercarse demasiado al techo del local.

A continuación, un vistazo a declaraciones posteriores al desastre:

— “Estoy buscando por todas partes. El cuerpo de mi hijo está en algún lugar”, dijo Laetitia Brodard a reporteros el viernes en Crans-Montana mientras buscaba a su hijo, Arthur, de 16 años. “Quiero saber dónde está mi hijo y estar a su lado. Donde sea que esté, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la morgue”.

— “Estábamos sacando a gente, la gente se desmayaba. Hacíamos todo lo posible para salvarlos, ayudamos a tantos como pudimos, vimos a gente gritando, corriendo”, contó Marc-Antoine Chavanon, de 14 años, a la AP en Crans-Montana el viernes, recordando cómo corrió al local para ayudar a los heridos. “Estaba una de nuestras amigas: luchaba por salir, estaba toda quemada. No pueden imaginar el dolor que vi”.

— “Fue difícil para todos. También probablemente porque todos se preguntaban: ‘¿Estaba mi hijo, mi primo, alguien de la región en esta fiesta?’", dijo Eric Bonvin, director general del hospital regional en Sion que recibió a decenas de heridos, a la AP el viernes. "Este lugar era muy conocido como un sitio para celebrar el Año Nuevo (...) Además, ver llegar a jóvenes siempre es traumático”.

— “He visto el horror y no sé qué podría ser peor que esto”, afirmó Gianni Campolo, un suizo de 19 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana y corrió al bar para ayudar a los equipos de emergencias, en declaraciones a la televisora TF1 de Francia.

— “Entenderán que la prioridad hoy se centra en la identificación, para permitir que las familias comiencen su duelo”, señaló Beatrice Pilloud, fiscal general de la región de Valais, en una conferencia de prensa el viernes en Sion.

— El papa León XIV dijo en un telegrama enviado el viernes al obispo de Sion que quería mostrar “su compasión y preocupación a los familiares de las víctimas. Rezo para que el Señor acoja a los fallecidos en Su morada de paz y luz, y sostenga el valor de aquellos que sufren en sus corazones o en sus cuerpos.”

— Tenemos numerosos relatos de acciones heroicas, se podría decir, de una solidaridad muy grande en ese momento”, afirmó Mathias Reynard, jefe del gobierno regional de Valais, en declaraciones a la emisora de RTS el viernes. “En los primeros minutos fueron los ciudadanos —y en su mayoría jóvenes— quienes salvaron vidas con su valentía”.

— "Suiza es un país fuerte no porque esté al margen de los acontecimientos dramáticos, sino porque sabe enfrentarlos con valentía y un espíritu de ayuda mutua", manifestó el presidente del país, Guy Parmelin, el jueves, en su primer día en el cargo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter