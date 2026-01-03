En sus propias palabras: sobrevivientes y otros hablan del letal incendio en un bar en Suiza

Varias personas encienden velas cerca del bar Le Constellation, en Crans-Montana, en los Alpes Suizos, el 2 de enero de 2026, tras un incendio en el local que causó varios muertos y heridos durante la celebración del Año Nuevo. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Otras 119 personas resultaron heridas en el incendio que se desató en las primeras horas del jueves en el atestado bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, según las autoridades. Fue una de las tragedias más letales en la historia de Suiza.

Los investigadores dijeron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña provocaron el trágico incendio al acercarse demasiado al techo del local.

— “Estoy buscando por todas partes. El cuerpo de mi hijo está en algún lugar”, dijo Laetitia Brodard a reporteros el viernes en Crans-Montana mientras buscaba a su hijo, Arthur, de 16 años. “Quiero saber dónde está mi hijo y estar a su lado. Donde sea que esté, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la morgue”.

— “Estábamos sacando a gente, la gente se desmayaba. Hacíamos todo lo posible para salvarlos, ayudamos a tantos como pudimos, vimos a gente gritando, corriendo”, contó Marc-Antoine Chavanon, de 14 años, a la AP en Crans-Montana el viernes, recordando cómo corrió al local para ayudar a los heridos. “Estaba una de nuestras amigas: luchaba por salir, estaba toda quemada. No pueden imaginar el dolor que vi”.

— “Fue difícil para todos. También probablemente porque todos se preguntaban: ‘¿Estaba mi hijo, mi primo, alguien de la región en esta fiesta?’", dijo Eric Bonvin, director general del hospital regional en Sion que recibió a decenas de heridos, a la AP el viernes. "Este lugar era muy conocido como un sitio para celebrar el Año Nuevo (...) Además, ver llegar a jóvenes siempre es traumático”.

— “He visto el horror y no sé qué podría ser peor que esto”, afirmó Gianni Campolo, un suizo de 19 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana y corrió al bar para ayudar a los equipos de emergencias, en declaraciones a la televisora TF1 de Francia.

— “Entenderán que la prioridad hoy se centra en la identificación, para permitir que las familias comiencen su duelo”, señaló Beatrice Pilloud, fiscal general de la región de Valais, en una conferencia de prensa el viernes en Sion.

— El papa León XIV dijo en un telegrama enviado el viernes al obispo de Sion que quería mostrar “su compasión y preocupación a los familiares de las víctimas. Rezo para que el Señor acoja a los fallecidos en Su morada de paz y luz, y sostenga el valor de aquellos que sufren en sus corazones o en sus cuerpos.”

— Tenemos numerosos relatos de acciones heroicas, se podría decir, de una solidaridad muy grande en ese momento”, afirmó Mathias Reynard, jefe del gobierno regional de Valais, en declaraciones a la emisora de RTS el viernes. “En los primeros minutos fueron los ciudadanos —y en su mayoría jóvenes— quienes salvaron vidas con su valentía”.

— "Suiza es un país fuerte no porque esté al margen de los acontecimientos dramáticos, sino porque sabe enfrentarlos con valentía y un espíritu de ayuda mutua", manifestó el presidente del país, Guy Parmelin, el jueves, en su primer día en el cargo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP