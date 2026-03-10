En partido de ida y vuelta, Suns superan 129-114 a los Bucks

Compartir en:









Grayson Allen de los Suns de Phoenix avanza con el balón hacia la canasta mientras lo defiende Myles Tyler de los Bucks de Milwaukee en el encuentro del martes 10 de marzo del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Phoenix atinó el 53,9% de sus tiros y encestó un máximo de la temporada de 24 triples en 51 intentos. Milwaukee firmó el 51,2% y acertó 16 de 38 desde la línea de 3 puntos.

En un partido que tuvo 15 empates y 12 cambios de liderato, O'Neale puso a los Suns al frente de manera definitiva con un tiro sobre la bocina para desempatar de larga distancia para el tercer cuarto. Phoenix luego anotó los primeros siete puntos del último periodo para ampliar su ventaja a 107-97.

Phoenix se mantuvo al frente por al menos siete puntos el resto del camino.

Kyle Kuzma, de Milwaukee, anotó un máximo de temporada de 33 puntos. Giannis Antetokounmpo y Myles Turner sumaron 22 unidades cada uno. Mientras que Ousmane Dieng aportó 12 puntos y 10 rebotes.

Phoenix, que ha ganado cinco de sus últimos seis duelos, inició una gira de seis partidos. Co n este resultado, los Suns se colocaron a un juego de Denver por el séptimo puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP