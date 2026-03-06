En medio de guerra en Irán, EEUU permite a India comprar petróleo ruso por 1 mes

El Departamento del Tesoro indicó esta semana que India puede seguir comprando crudo y derivados a Rusia hasta el 4 de abril.

Esa medida busca ayudar a aliviar la presión sobre los precios del petróleo, que afectan los costos de la gasolina para los consumidores de Estados Unidos. Pero también subraya cómo el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán está afectando los mercados de petróleo y gas, incluido el crudo ruso.

China e India se convirtieron en los mayores clientes del petróleo ruso después de que la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022 provocara un boicot de la Unión Europea, que hasta entonces era el mayor importador del crudo de Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había impuesto aranceles del 25% a India por seguir comprando petróleo ruso. Las importaciones indias de petróleo desde Rusia disminuyeron después de que Trump retirara el arancel el 6 de febrero, a cambio de lo que, según afirmó, fue una promesa de dejar de comprar petróleo ruso.

El viernes, el crudo Brent subió a 89 dólares por barril, comparados con poco menos de 73 dólares una semana antes, en vísperas de la nueva guerra en Oriente Medio. La mezcla Urals de exportación de Rusia alcanzó los 70 dólares, cuando en diciembre se cotizaba en menos de 40 dólares.

La expansión de la guerra con Irán y el riesgo de ataques iraníes con drones o misiles ha paralizado casi todo el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, el único paso marítimo de salida del golfo Pérsico y el conducto por el que transita el 20% de las necesidades de petróleo de la economía mundial.

Los buques petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, transportan petróleo y gas de Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Ahora no está pasando nada.

El fuerte aumento de los precios del petróleo tras el cierre de facto del estrecho de Ormuz ha supuesto, al menos de manera temporal, un giro favorable para los ingresos de Rusia por combustibles fósiles.

Esos ingresos habían disminuido debido a los bajos precios internacionales anteriormente y al endurecimiento de las sanciones occidentales contra la flota clandestina de petroleros rusos utilizada para eludir el tope de precios impuesto por el Grupo de los 7, así como por las sanciones contra las dos principales empresas petroleras de Rusia: Rosneft y Lukoil.

Una exención bienvenida

Al conceder a India un respiro de un mes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que el periodo de 30 días “no proporcionaría un beneficio financiero significativo” al gobierno ruso, ya que sólo se aplicaba al petróleo ruso varado en buques petroleros después de que no se pudiera encontrar ningún comprador.

Los analistas estimaron que eso podría equivaler a unos 125 millones de barriles de crudo.

Bessent escribió en X que “esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial”.

El petróleo ruso todavía se negocia con un descuento considerable respecto del Brent, la referencia internacional. Sin embargo, el crudo ruso ahora está muy por encima del nivel de referencia de 59 dólares por barril que se asumió en el plan presupuestario del Ministerio de Finanzas ruso para 2026.

Los ingresos fiscales por petróleo y gas pueden representar entre el 20% y el 30% del presupuesto federal ruso. El impuesto se basa en el precio del petróleo una vez que los productores rusos han cubierto sus costos, de alrededor de 15 dólares por barril, por lo que una caída del precio puede reducir sustancialmente los ingresos del gobierno.

Además, la paralización de la producción de gas natural licuado transportado por barco por parte de Qatar —tras un ataque con drones contra la mayor planta de GNL de Qatar al inicio de la guerra con Irán— incrementará de forma marcada la competencia mundial por los cargamentos disponibles, incluidos los procedentes de Rusia.

Los precios del gas natural para entrega futura se han disparado en Europa, lo que plantea interrogantes sobre los planes de la Unión Europea para detener las importaciones de gas ruso para 2027.

Un futuro impredecible

Mucho depende de cuánto dure la guerra con Irán. En la primera semana, los efectos del conflicto que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero se están ampliando y ahora abarcan más de una docena de países.

Analistas del mercado petrolero señalan que, si termina en una o dos semanas, los precios del petróleo podrían caer rápidamente a los niveles previos a la guerra, en torno a 65 dólares por barril, y Rusia vería poco beneficio.

Sin embargo, un conflicto más prolongado —que deje daños a largo plazo en yacimientos petrolíferos, oleoductos y terminales en Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y lleve los precios del petróleo por encima de 100 dólares por barril— podría aportar a Rusia una ganancia extraordinaria duradera.

Según cifras del Ministerio de Finanzas, los ingresos estatales de Rusia por petróleo y gas han caído a un mínimo de cuatro años de 393.000 millones de rublos (5.000 millones de dólares) en enero, y el déficit presupuestario de 1,7 billones de rublos (21.800 millones de dólares) de ese mes fue el mayor registrado.

El crecimiento económico se ha estancado debido a que el gasto militar se ha estabilizado. A medida que caían los ingresos por petróleo y gas para el presupuesto estatal, el presidente Vladímir Putin ha recurrido a aumentos de impuestos y a un mayor endeudamiento con bancos nacionales para mantener las finanzas del Estado en equilibrio.

Al cuestionarle sobre la exención, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el aumento de la demanda de petróleo ruso en medio de la guerra en Oriente Medio, y afirmó que “India y China se guían por sus intereses nacionales, y nosotros hacemos lo mismo”.

“Seguimos cooperando con India y China, incluyendo en el ámbito energético”, manifestó.

“Observamos un aumento significativo de la demanda de recursos energéticos rusos en relación con la guerra con Irán”, añadió. “Rusia ha sido un proveedor fiable de petróleo y gas. Puede garantizar todos los suministros contratados”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP