En declaraciones a AP, Ivanka Trump difiere de su padre

RABAT, Marruecos (AP) — Ivanka Trump comparte la opinión de su padre de que la investigación para un juicio político de la Cámara de Representantes es un intento para darle la vuelta a la elección de 2016, pero en una entrevista con The Associated Press, difirió del presidente Donald Trump al decir que la identidad del informante "no es particularmente relevante".