En cierre de mercado, Boca Juniors contrata a capitán del campeón Estudiantes y a paraguayo Romero

Boca, que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riesta el domingo en el torneo Apertura, llamativamente no había incorporado jugadores durante el receso. Pero la baja de media docena de sus futbolistas por lesión en las últimas semanas obligaron a su directiva a salir de urgencia al mercado en busca de refuerzos.

Ascacíbar, capitán del último campeón Estudiantes La Plata, y Romero se sometieron a revisión médica este martes por la mañana y firmarán contrato en las próximas horas, informó Boca en sus redes sociales. No trascendieron los motos de ambas operaciones.

Ascacíbar, de 28 años, es un volante dinámico y fue pieza clave en el Estudiantes campeón del último torneo Clausura. Medios locales reportaron que Boca se hizo de su ficha a cambio de cuatro millones de dólares.

Romero, de 33 años, quedó libre del Corinthians de Brasil y firmará por un año, con opción de uno más.

La contratación de ambos jugadores se dio en medio de una racha de lesiones que afectaron a los delanteros Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia), Miguel Merentiel (desgarro), Alan Velasco (ligamento rodilla izquierdo), así como los mediocampistas Carlos Palacios (sinovitis rodillas derecha) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía insercional del tendón de Aquiles).

Boca visitará el martes a Estudiantes por la segunda fecha del Apertura. Las nuevas incorporaciones estarían en condiciones de debutar recién el domingo ante Newell's Old Boys en el estadio La Bombonera.

FUENTE: AP