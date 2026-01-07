En casa, Italia fija ambicioso objetivo de medallas para Juegos de Invierno pese a lesiones

La italiana Sofia Goggia durante el eslalon gigante de la Copa Mundial femenina, el 3 de enero de 2026, en Kranjska Gora, Eslovenia. (AP Foto/Gabriele Facciotti) AP

La nación anfitriona está ansiosa por albergar unos Juegos de Invierno espectaculares , pero también busca el éxito en términos de medallas.

El presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, ha establecido un objetivo mínimo de 19 medallas en los Juegos de Milán-Cortina.

El comité otorgará a los medallistas el mismo premio en metálico que en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024: 180.000 euros (210.000 dólares) por el oro, 90.000 euros (105.000 dólares) por la plata y 60.000 euros (70.000 dólares) por el bronce.

Las aspiraciones de Italia se han visto afectadas por algunas de sus mejores atletas de invierno que han sufrido lesiones graves, pero aquí hay un vistazo a algunas de las principales esperanzas de medalla de los Azzurri:

La campeona olímpica de 2018 tiene que ser una de las favoritas para la medalla de oro en el descenso femenino, si se mantiene libre de lesiones.

Goggia es conocida por arriesgarlo todo en las pistas, a veces en su detrimento, ya que su carrera ha estado plagada de numerosas lesiones.

Una de esas lesiones ocurrió menos de un mes antes de que intentara defender su medalla de oro olímpica en descenso en Beijing 2022. No solo Goggia regresó a tiempo de un desgarro parcial del ligamento cruzado y una pequeña fractura en su pierna, sino que logró ganar la plata.

Goggia ha ganado el título de la Copa del Mundo de descenso cuatro veces y se ha colocado tercera en las dos últimas temporadas, a pesar de terminar una campaña temprano y comenzar la siguiente tarde después de otra lesión.

La esquiadora de 33 años tiene 27 victorias en la Copa del Mundo, incluyendo un super-G en Val d’Isère esta temporada. Solo es superada por Federica Brignone como la esquiadora italiana con más victorias.

Brignone, de 35 años, ganó los títulos generales, de descenso y de eslalon gigante de la Copa del Mundo la temporada pasada y fue segunda en la clasificación de super-G. Habría sido favorita para al menos una medalla en los Juegos Olímpicos, pero no está claro si competirá, ya que acaba de regresar a las pistas después de romperse varios huesos en la pierna izquierda en un accidente en abril.

Arianna Fontana — Patinaje de velocidad en pista corta

La patinadora más laureada de pista corta busca más medallas en lo que será su segunda cita olímpica en casa.

Los primeros Juegos Olímpicos de Fontana en 2006 fueron en Turín, donde a los 15 años se convirtió en la italiana más joven en ganar una medalla.

Su bronce en el relevo de 3.000 metros fue el comienzo de una brillante carrera olímpica, ya que Fontana ha acumulado 11 medallas —dos de oro, cuatro de plata y cinco de bronce— en cinco ediciones, convirtiéndose en la atleta italiana con más medallas en los Juegos de Invierno.

No contenta con todo eso, Fontana, de 35 años, también aspiraba a competir en el patinaje de velocidad de pista larga en Milán-Cortina, pero una reciente lesión parece haber terminado con ese sueño, ya que no pudo participar en las carreras que decidieron la composición del equipo italiano.

Amos Mosaner y Stefania Constantini — Curling

Antes de Beijing, Italia nunca había ganado una medalla en curling, pero Mosaner y Constantini se llevaron el oro en dobles mixtos hace cuatro años.

Dominaron la ronda preliminar con un récord impecable, vencieron a Suecia 8-1 en las semifinales y coronaron una semana casi perfecta con una victoria de 8-5 sobre Noruega.

No está mal para una nación que no tenía tradición en el deporte al que se referían como "bocce sobre hielo" antes de obtener un lugar obligatorio en los Juegos Olímpicos de Turín 2006 como anfitriones.

Mosaner y Constantini se unieron nuevamente en el campeonato mundial de 2025 y otra actuación perfecta en la ronda preliminar los encaminó hacia otro triunfo internacional.

Constantini, de 26 años, es de Cortina d’Ampezzo, donde se llevará a cabo la competencia de curling en los juegos.

Dorothea Wierer — Biatlón

La veterana biatleta es otra italiana con varias medallas olímpicas en su haber, pero ninguna de ellas es de oro.

Wierer desearía terminar con eso en estos Juegos Olímpicos, donde la competencia de biatlón se llevará a cabo en su pista local en Anterselva.

Ha ganado una medalla de bronce en cada una de las tres últimas Olimpiadas: en el relevo mixto en Sochi 2014 y Pyeonchang 2018 y en el sprint en Beijing 2022. La atleta de 35 años también tiene 12 medallas en campeonatos mundiales —cuatro de oro, cinco de plata y tres de bronce— y es dos veces campeona general de la Copa del Mundo.

Miro Tabanelli — Esquí estilo libre

Tabanelli tuvo una temporada destacada en la última campaña.

No solo logró su primera victoria en la Copa del Mundo, sino que se convirtió en el primer esquiador en aterrizar con éxito un salto de 2340 grados en competencia, lo que le valió una medalla de oro en big air en los Winter X Games de 2025.

Tabanelli, de 21 años, esperaba competir en sus Juegos Olímpicos en casa junto a su hermana menor Flora, quien también tuvo una temporada destacada, con una medalla de oro en los Winter X Games, así como tres victorias en la Copa del Mundo en su camino para ganar el título general en big air.

Sin embargo, Flora corre el riesgo de perderse los juegos después de romperse un ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en noviembre.

