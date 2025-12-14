En batallas por redistribución distrital, partidarios consideran "justo" el dominio partidista

Opositores al plan de redistribución de distritos electorales del Congreso de Missouri, respaldado por los republicanos, exhiben una pancarta en protesta en el Capitolio estatal en Jefferson City, Missouri, el 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/David A. Lieb) AP

Pero cuando el gobernador Mike Braun intentó recientemente redefinir los distritos para ayudar a los republicanos a ganar más poder, instó a los legisladores a "votar por mapas justos".

A medida que los estados emprenden la redistribución de distritos a mitad de década instigada por el presidente Donald Trump, republicanos y demócratas están utilizando una definición de justicia de "ojo por ojo" para justificar distritos que dividen comunidades en un intento de enviar delegaciones políticamente desiguales al Congreso. Es justo, argumentan, porque otros estados han hecho lo mismo. Y es necesario, afirman, para mantener un equilibrio partidista en la Cámara de Representantes que refleje la división política nacional.

Esta nueva visión para reestructurar mapas congresuales está creando un escenario en que "el ganador se lleva todo" y que trata a la cámara baja, tradicionalmente un mosaico más diverso de políticos, como el Senado, donde los miembros reflejan el partido mayoritario de un estado. El resultado podría ser un poder reducido para las comunidades minoritarias, menos atención a ciertos temas y menos voces distintas escuchadas en Washington.

El senador republicano Rand Paul de Kentucky teme que la manipulación sin restricciones de distritos lleve a Estados Unidos a un camino peligroso, si los demócratas en estados como Texas y los republicanos en estados como California se sienten excluidos de la política electoral.

"Creo que va a generar más tensión civil y posiblemente más violencia en nuestro país", señaló el domingo en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC.

Aunque los senadores estatales de Indiana rechazaron un nuevo mapa respaldado por Trump y Braun que podría haber ayudado a los republicanos a ganar los nueve escaños del estado en el Congreso, los distritos ya han sido reestructurados en Texas, California, Missouri, Carolina del Norte y Ohio. Otros estados podrían considerar cambios antes de las elecciones intermedias de 2026 que determinarán el control del Congreso.

"Es un debilitamiento fundamental de una condición democrática clave", sostuvo Wayne Fields, un profesor de inglés retirado de la Universidad de Washington en San Luis que es experto en retórica política.

"Se supone que la Cámara de Representantes representa al pueblo", añadió Fields. "Ganamos mucho al hacer que se escuchen partes particulares de la población".

Redistribución de distritos diluye la representación comunitaria

De acuerdo con la Constitución, el Senado tiene dos miembros de cada estado. La Cámara de Representantes tiene 435 escaños divididos entre los estados según la población, y cada estado tiene garantizado al menos un representante. En el Congreso actual, California tiene la mayoría con 52, seguida de Texas con 38.

Debido a que los senadores son elegidos a nivel estatal, casi siempre son pares políticos de un partido u otro. Pensilvania y Wisconsin son los únicos estados ahora con un demócrata y un republicano en el Senado. Maine y Vermont tienen cada uno un independiente y un senador afiliado a un partido político.

Por el contrario, la mayoría de los estados elige una mezcla de demócratas y republicanos para la cámara baja. Eso se debe a que los distritos de la Cámara de Representantes, con un promedio de 761.000 residentes, según el censo de 2020, son más propensos a reflejar las preferencias partidistas variables de los votantes urbanos o rurales, así como diferentes grupos raciales, étnicos y económicos.

La redistribución de distritos de este año está disminuyendo esos distritos localmente únicos.

En California, los votantes en varios condados rurales que apoyaron a Trump fueron separados de áreas rurales similares y unidos a un distrito congresual remodelado que contiene comunidades costeras liberales. En Missouri, los votantes con inclinación demócrata en Kansas City fueron divididos de un distrito congresual principal en tres, con cada distrito revisado extendiéndose profundamente en áreas rurales republicanas.

Algunos residentes se quejaron de que sus voces están siendo ahogadas. Pero los gobernadores Gavin Newsom, demócrata de California, y Mike Kehoe, republicano de Missouri, defendieron la manipulación de distritos como un medio para contrarrestar otros estados y amplificar las voces de aquellos alineados con la mayoría del estado.

Todo es "justo" en la redistribución de distritos

La delegación de Indiana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos consta de siete republicanos y dos demócratas: uno que representa a Indianápolis y el otro a un distrito suburbano de Chicago en la esquina noroeste del estado.

Definiciones opuestas de justicia se exhibieron en el Capitolio de Indiana cuando los legisladores consideraban un plan de redistribución de distritos respaldado por Trump que habría dividido Indianápolis entre cuatro distritos inclinados hacia los republicanos y fusionado los suburbios de Chicago con áreas rurales republicanas. Los opositores recorrieron los pasillos en protesta, portando carteles como "¡Yo apoyo mapas justos!"

Ethan Hatcher, un presentador de radio que dijo que vota por republicanos y libertarios, denunció el plan de redistribución de distritos como "una toma de poder descarada" que "compromete los principios de nuestros Padres Fundadores" al fracturar bastiones demócratas para diluir las voces de los votantes urbanos.

"Es un asalto calculado a la representación justa", dijo Hatcher a una comisión del Senado estatal.

Pero otros afirmaron que será justo que los republicanos de Indiana ocupen todos esos escaños en la Cámara de Representantes, porque Trump ganó el "estado sólidamente republicano" por casi tres quintos del voto.

"Nuestra actual delegación congresual de 7-2 no refleja completamente esa fuerza", dijo la residente Tracy Kissel en una audiencia de la comisión. "Podemos crear distritos más justos y competitivos que se alineen con cómo votan los habitantes de Indiana".

Cuando los senadores derrotaron un mapa diseñado para entregar una delegación congresual de 9-0 para los republicanos, Braun lamentó que hubieran perdido una "oportunidad de proteger a los habitantes de Indiana con mapas justos".

Interrumpiendo un equilibrio

Según algunas mediciones nacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya es políticamente justa. La mayoría de 220-215 que los republicanos ganaron sobre los demócratas en las elecciones de 2024 casi se alinea perfectamente con la proporción de votos que los dos partidos recibieron en distritos de todo el país, según un análisis de The Associated Press.

Pero ese equilibrio general oculta un desequilibrio que existe en muchos estados. Incluso antes de la redistribución de distritos de este año, el número de estados con distritos congresuales inclinados hacia un partido u otro era más alto que en cualquier momento en al menos una década, encontró el análisis de la AP.

Las divisiones partidistas han contribuido a un "entorno político despiadado" que "lleva a los partidos a medidas extremas", dijo Kent Syler, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Señaló que los republicanos ocupan el 88% de los escaños congresuales en Tennessee, y los demócratas tienen un equivalente en Maryland.

"Una redistribución de distritos más justa dará más a la población la sensación de que tienen voz", afirmó Syler.

Rebekah Caruthers, quien lidera el Fair Elections Center, un grupo sin fines de lucro de derechos de voto, dijo que debería haber distritos compactos que permitan a las comunidades de interés elegir a los representantes de su elección, independientemente de cómo eso afecte el equilibrio político nacional. La manipulación de distritos para que sean dominados por un solo partido resulta en "una privación injusta" de algunos votantes, resaltó.

"En última instancia, esto no va a ser bueno para la democracia", dijo Caruthers. "Necesitamos algún tipo de distensión".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP