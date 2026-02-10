En aniversario de democracia de EEUU, surgen interrogantes sobre si se están respetando sus ideales

Dos guardias protegen la Constitución de Estados Unidos en los Archivos Nacionales en Washington el 29 de enero del 2026. (AP foto/John McDonnell) AP

Las instituciones culturales, los eventos deportivos e incluso las comunidades están polarizadas. Si hay algún lugar donde se deja de lado el amargo partidismo, aunque sea temporalmente, es en la rotonda de los Archivos Nacionales. Este es el hogar de los documentos fundacionales de la nación, incluido el que se conmemorará este año, la Declaración de Independencia.

En la sala impera un silencioso sentido de reverencia mientras los visitantes miran el pergamino marrón claro, protegido bajo vidrio a prueba de balas, que ayudó a crear la base de un gobierno que ha sido un faro de inspiración para personas de todo el mundo durante más de dos siglos.

Su significado no pasó desapercibido para aquellos que entraron en un día reciente, desafiando el frío intenso en la capital de la nación para asegurarse de no perderse esta parada en su recorrido por Washington. Incluso cuando la multitud creció, perduraba la sensación de estar en presencia de algo trascendental.

Las visitas coinciden con un ajuste de cuentas nacional sobre las agresivas acciones migratorias del presidente Donald Trump, que habían llevado a la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Minneapolis y a graves preocupaciones sobre violaciones de derechos constitucionales. La Associated Press entrevistó a los visitantes después de que vieron la Declaración de Independencia, junto con la Constitución y la Carta de Derechos, para conocer sus pensamientos sobre el estado de la nación y su futuro al acercarse a su semiquincentenario.

Reconocieron las divisiones ideológicas del país, pero se mostraron reacios a asignar culpas, en muchos casos expresando la esperanza de que la nación pueda repararse a sí misma como lo ha hecho muchas veces a lo largo de su historia. Con las enormes pinturas al óleo de los próceres nacionales como telón de fondo, dieron respuestas complicadas cuando se les preguntó si el país estaba cumpliendo con los ideales de sus documentos fundacionales y hacia dónde podría dirigirse.

Ryan O'Neil, de visita desde West Bloomfield, Michigan, declaró que aunque el país está dividido políticamente —lo que él llamó "muy tribal"— encuentra esperanza en los documentos que vio en los Archivos Nacionales porque han guiado al país durante 250 años.

"Aún no hemos cumplido con todo lo que esperábamos, pero seguimos progresando y acercándonos a eso", expresó.

Los Archivos tienen una exhibición especial que marca el 250° aniversario, "La Historia Estadounidense", que destaca esa historia compleja, mezclando los asombrosos logros y avances del país con imágenes que muestran sus momentos más oscuros.

O'Neil, de 42 años, indicó que Estados Unidos ha estado en situaciones divisivas similares a lo largo de su historia y siempre ha logrado reagruparse. La única constante, dijo, es que el péndulo político siempre oscila.

"A pesar de muchas pruebas a lo largo de los años, desde su fundación, a lo largo de los últimos 250 años ha resistido desafíos, ha resistido quejas, ha resistido protestas", manifestó, "y continúa evolucionando hacia lo que tenemos hoy".

¿Cómo abordarían los fundadores este momento?

Kevin Sullivan había viajado a Washington desde Milwaukee con su esposa para visitar a sus hijos y asistir a la confirmación de su nieto mayor.

Reconoció que el país estaba en un momento divisivo, pero señaló que no era el único que el país había enfrentado, y eso le daba esperanza para el futuro.

"Así que tengo algo de fe en que dejaremos atrás algunas de las disputas partidistas más feas", comentó.

Sullivan, de 69 años, dijo que apoyaba al menos algunos de los objetivos de Trump, incluido asegurar la frontera sur, pero estaba en conflicto con el enfoque del presidente.

Se opuso a las amenazas demócratas de cortar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional sin reformas drásticas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y otras agencias policiales, pero también dijo que no le gustaba la política de deportación masiva.

Su consejo para los legisladores y el presidente sería alejarse de las cámaras y mantener discusiones significativas para encontrar soluciones. Al mirar las pinturas al óleo con imágenes de los fundadores, dijo que si los próceres hubieran tenido los medios de comunicación masiva de hoy "no habría sido algo positivo para las decisiones y las discusiones que estaban ocurriendo en el Salón de la Independencia".

La visión desde fuera de Estados Unidos: "algo de confusión"

El reverendo Michael Stokes, un sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, estaba visitando amigos en el área de Washington. Antes de dirigirse a la rotonda, vio la Carta Magna, el documento inglés firmado en 1215 que estableció una serie de derechos para el pueblo y sirvió como modelo para el sistema de gobierno norteamericano.

Stokes, de 30 años, sostuvo que otros miran la diversidad de personas, religiones e industrias como necesaria "para la creación este único propósito común de Estados Unidos". Es una visión que ha inspirado al mundo, dijo, pero también es una que parece estar menguando.

"Creo que este es el momento en la historia en que esto ha sido contrariado más con las acciones de la administración actual. Creo que el resto del mundo está mirando y viendo cómo esta cosa, esta Constitución, que se sostiene con tanto orgullo, la Carta de Derechos, que se sostiene con orgullo, cómo puede eso también mantenerse en tensión con un gobierno elegido popularmente que parece ignorar gran parte de ella", expresó Stokes. "Y creo que el resto del mundo está mirando eso con algo de confusión".

Vida, libertad y una búsqueda aún en progreso

Morgan Whitman, asistente ejecutiva, estaba en Washington por negocios desde Miami y estaba viendo los documentos por primera vez.

Aseguró que leerlos le creó una mezcla de emociones. Los ideales eran nobles, dijo, pero "también, por supuesto, hubo cierta hipocresía" porque Thomas Jefferson había argumentado por un párrafo en contra de la esclavitud, que al final no fue incluido.

"Así que creo que tenemos este documento que luchó por la independencia y la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad", comentó. "Mi único deseo era que fuera para todos en ese momento".

Whitman, de 25 años, apuntó que está agradecida por tener derechos que muchos otros en el mundo no tienen, pero también dijo que teme que algunos de esos derechos estén bajo amenaza. Citó la muerte de Alex Pretti en Minneapolis.

"Hagamos a un lado el tema de la inmigración. Estos son ciudadanos estadounidenses que están siendo lastimados ahora", expresó. "Eso es inaceptable".

¿El espíritu de 1776 está vivo hoy?

Jerry Curl estaba visitando la capital con su esposa, Bobbi, desde su hogar en Diamond, Illinois. Un partidario de Trump, afirmó que el segundo mandato del presidente hasta ahora "ha estado a la altura de mis creencias".

Pero también aseveró que ya no ve noticias porque son demasiado negativas. Cuando se le preguntó sobre las redadas migratorias, dijo que la gente debe poder compartir sus puntos de vista y hacerlo de manera respetuosa.

Expresó que tratar de entenderse mutuamente es crucial para mantener la democracia estadounidense.

"Se lo debemos a nuestras futuras generaciones, tratar de mantener esto", dijo sobre los documentos fundacionales.

Curl, de 62 años, destacó que los firmantes de la Declaración indudablemente tenían creencias diferentes, pero pudieron encontrar un terreno común mientras daban el primer paso para crear una nueva nación. Se pregunta si el mismo espíritu está vivo hoy.

"Dónde podemos ahora encontrar terrenos comunes para mantener esta gran nación en el camino es difícil para mí de comprender", expresó.

