americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Empresa de Trump solicita marca para aeropuertos que usen su nombre

NUEVA YORK (AP) — La empresa familiar de Trump ha presentado una solicitud para registrar como marca el uso del nombre del presidente en aeropuertos, pero asegura que no planea cobrar una tarifa —al menos en el caso de un cambio de nombre propuesto para uno cerca de su casa en Florida.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 13 de febrero del 2026. (AP foto/Matt Rourke)
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 13 de febrero del 2026. (AP foto/Matt Rourke) AP

Las solicitudes presentadas por la Organización Trump ante la oficina federal de marcas buscan derechos exclusivos para usar el nombre del presidente en aeropuertos y en decenas de artefactos relacionados que se encuentran allí, desde autobuses hasta paraguas y bolsas de viaje, además de trajes de vuelo. Las gestiones se producen en medio del debate en Florida sobre un proyecto de ley estatal para nombrar el aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump y de una disputa sobre la financiación de un túnel entre Nueva York y Nueva Jersey, que está enredada con propuestas para que tanto ese túnel como el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, lleven su nombre.

La Organización Trump indicó que las solicitudes se activaron por el proyecto en Florida y que no busca ninguna ganancia, sino únicamente protección contra “malos actores”, dado que el nombre Trump es la “marca más infringida del mundo”.

"Para ser claros, el presidente y su familia no recibirán ninguna regalía, tarifa de licencia ni compensación financiera de ningún tipo por el cambio de nombre propuesto del aeropuerto", manifestó la empresa en un comunicado, al referirse a lo que ahora se llama Aeropuerto Internacional de Palm Beach, cerca del club Mar-a-Lago de Trump.

La empresa no respondió cuando se le preguntó si cobraría regalías por el uso del nombre en otros aeropuertos en el futuro, o en la mercancía incluida en las solicitudes.

Josh Gerben, un abogado especializado en marcas que descubrió las solicitudes durante el fin de semana, señaló que las solicitudes eran las primeras de su tipo que había visto.

“Si bien a presidentes y funcionarios públicos se les han dedicado lugares emblemáticos con su nombre, una empresa privada de un presidente en funciones nunca, en la historia de Estados Unidos, ha solicitado por adelantado derechos de marca antes de que se haga ese nombramiento", escribió Gerben en su blog.

"Debo ser muy claro: estas son solicitudes de marca completamente sin precedentes”.

Las solicitudes presentadas por una unidad de la empresa familiar llamada DTTM Operations ante la Oficina de Patentes y Marcas son para el uso de tres nombres: President Donald J. Trump International Airport, Donald J. Trump International Airport y DJT.

La familia ha emprendido una ofensiva en el último año para ponerle el nombre Trump a distintas entidades como torres, complejos de golf y desarrollos residenciales en Dubái, India, Arabia Saudí y Vietnam. La empresa también ha estado vendiendo guitarras eléctricas, biblias y zapatillas deportivas con la marca Trump, iniciativas que también están bajo la unidad DTTM.

En respuesta a las críticas de que él y su familia se están beneficiando de la presidencia, Trump ha afirmado que su negocio está en un fideicomiso administrado por sus hijos y que él no participa en el día a día de la empresa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter