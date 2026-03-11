Empresa de servicios médicos en EEUU dice que un ciberataque interrumpió sus redes globales

Compartir en:









Kevin Lobo, CEO de Stryker, en la ceremonia de inauguración del edificio de la empresa en Portage, Michigan, el 24 de julio del 2017. (Mark Bugnaski/Kalamazoo Gazette-MLive Media Group via AP) AP

“No tenemos indicios de ransomware ni de malware y creemos que el incidente está contenido. Nuestros equipos están trabajando rápidamente para comprender el impacto del ataque en nuestros sistemas”, indicó la compañía en su sitio web.

El logotipo de Handala, un grupo de hackers vinculado a Irán, ha aparecido en las páginas de inicio de sesión de la empresa, informó The Wall Street Journal.

El comunicado de Stryker indicó que el ciberataque afectó a sus programas de Microsoft. Los correos electrónicos en los que se solicitaba información adicional no recibieron respuesta.

Stryker tiene su sede en Portage, Michigan, y fabrica una variedad de productos médicos, desde articulaciones artificiales hasta camas de hospital. En 2025 tuvo ingresos de más de 25.000 millones de dólares. La empresa afirma que cuenta con 56.000 empleados en todo el mundo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP