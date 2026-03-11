americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Empresa de servicios médicos en EEUU dice que un ciberataque interrumpió sus redes globales

PORTAGE, Michigan, EE.UU. (AP) — Stryker, una importante empresa de equipos médicos de Estados Unidos, informó que un ciberataque interrumpió sus redes globales el miércoles.

Kevin Lobo, CEO de Stryker, en la ceremonia de inauguración del edificio de la empresa en Portage, Michigan, el 24 de julio del 2017. (Mark Bugnaski/Kalamazoo Gazette-MLive Media Group via AP)
Kevin Lobo, CEO de Stryker, en la ceremonia de inauguración del edificio de la empresa en Portage, Michigan, el 24 de julio del 2017. (Mark Bugnaski/Kalamazoo Gazette-MLive Media Group via AP) AP

“No tenemos indicios de ransomware ni de malware y creemos que el incidente está contenido. Nuestros equipos están trabajando rápidamente para comprender el impacto del ataque en nuestros sistemas”, indicó la compañía en su sitio web.

El logotipo de Handala, un grupo de hackers vinculado a Irán, ha aparecido en las páginas de inicio de sesión de la empresa, informó The Wall Street Journal.

El comunicado de Stryker indicó que el ciberataque afectó a sus programas de Microsoft. Los correos electrónicos en los que se solicitaba información adicional no recibieron respuesta.

Stryker tiene su sede en Portage, Michigan, y fabrica una variedad de productos médicos, desde articulaciones artificiales hasta camas de hospital. En 2025 tuvo ingresos de más de 25.000 millones de dólares. La empresa afirma que cuenta con 56.000 empleados en todo el mundo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter