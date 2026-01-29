Empresa rusa vende activos ante inminentes sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro norteamericano dio a Lukoil hasta el 28 de febrero para vender sus activos extranjeros en respuesta a las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump para presionar por un alto el fuego en la guerra de Rusia en Ucrania.

Lukoil no dio más detalles sobre el valor del acuerdo, pero dijo en un comunicado que no incluiría los activos de la compañía en Kazajistán.

La venta aún requiere la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que administra las sanciones. Mientras tanto, Lukoil anunció que continuaría las negociaciones con otros posibles compradores.

Carlyle Group afirmó en un comunicado que su enfoque hacia Lukoil International se centrará en garantizar la continuidad operativa y preservar los empleos. También señaló que reconoce la "importancia crítica de los activos para la infraestructura de las naciones y la seguridad energética doméstica".

Al ser consultado sobre el acuerdo, el Kremlin declaró que no podía comentar sobre acuerdos corporativos.

"Para nosotros, lo más importante es que los intereses de la compañía rusa involucrada sean protegidos y respetados", expresó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el jueves.

La firma suiza de comercio de materias primas Gunvor anunció previamente sus propuestas para comprar los activos de Lukoil en octubre, pero luego retiró su oferta después de ser llamada "el títere del Kremlin" por Estados Unidos, una acusación que la compañía con sede en Ginebra rechazó.

En una publicación en X el 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro aludió a la decisión del presidente ruso Vladímir Putin de enviar tropas rusas para lanzar una invasión total de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y a los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra.

"El presidente Trump ha sido claro en que la guerra debe terminar de inmediato. Mientras Putin continúe con esta matanza insensata el títere del Kremlin, Gunvor, nunca obtendrá una licencia para operar y lucrar", dice la publicación del departamento en X.

Lukoil tiene participaciones en proyectos de petróleo y gas en 11 países. Posee refinerías en Bulgaria y Rumania y una participación del 45% en una refinería en Holanda, así como estaciones de servicio en varios países.

Trump anunció nuevas sanciones contra Lukoil y Rosneft, las dos mayores compañías petroleras de Rusia, el 22 de octubre. Juntas, las dos compañías representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de petróleo del país, proporcionando una fuente importante de ingresos para el gobierno.

Las sanciones dificultan que Lukoil y Rosneft hagan negocios fuera de Rusia. Además de prohibir a las empresas estadounidenses tratar con las dos compañías, las sanciones conllevan la amenaza de sanciones secundarias a los bancos extranjeros que manejen sus transacciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP