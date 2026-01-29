Empresa francesa reanuda proyecto de $20.000 millones en Mozambique tras pausa por insurgencia

La sede de la empresa gasífera francesa TotalEnergie en París el 21 de marzo del 2025. (AP foto/Thomas Padilla) AP

El proyecto de gas natural licuado ha sido considerado como una de las mayores inversiones energéticas de África y está prevista a impulsar el crecimiento económico de la nación africana de 34 millones de habitantes.

Anunciando el "reinicio completo" de las operaciones, el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, anunció que la empresa espera las primeras entregas de gas en 2029, prometiendo "un aumento masivo de la actividad en los próximos meses".

"La pausa por circunstancias excepcionales ha terminado", afirmó Pouyanné en un evento al que asistió el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, en Afungi, el sitio del proyecto en la rica región gasífera de Cabo Delgado.

TotalEnergies congeló las operaciones allí en abril de 2021 cuando el movimiento rebelde ganó fuerza y los ataques se extendieron por Cabo Delgado, desestabilizando las comunidades cercanas al sitio del proyecto.

En respuesta, Mozambique reclutó tropas de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, o SADC, así como de Ruanda. Mientras que las fuerzas de la SADC se retiraron en 2024 cuando expiró su mandato, las tropas ruandesas permanecen desplegadas. Desde entonces, los combates han disminuido, aunque continúan enfrentamientos esporádicos.

Chapo fue elegido en 2024 con una plataforma de recuperación económica y mejora de la seguridad. Indicó que la reanudación del proyecto ayudará a cambiar "el prejuicio de que en Cabo Delgado todo se trata de terrorismo".

"Cuando hablas de Cabo Delgado, el terrorismo es lo primero que viene a la mente", dijo. "Y era necesario mostrarle al mundo, al país, a la región y al continente que en Cabo Delgado, en Afungi, el trabajo realmente se ha reanudado".

Describió el reinicio como "un paso decisivo en la estrategia de Mozambique para desarrollar sus recursos, hacer crecer su economía, crear empleos" y "un hito para la reanudación del crecimiento económico y la confianza en el futuro".

Chapo señaló que el proyecto generará miles de millones de dólares en ingresos para su gobierno, que, junto con inversores de India, Japón y Tailandia, posee una participación minoritaria en el proyecto.

Pouyanné apuntó que el proyecto proporcionará "empleos y prosperidad" a la región y ayudaría a establecer una paz a largo plazo. Más de 4.000 trabajadores serán empleados en el proyecto, el 80% de ellos ciudadanos mozambiqueños, incluidos jóvenes que recibirán capacitación en oficios como carpintería y trabajos eléctricos, agregó el CEO.

También se comprometió a proporcionar ayuda tras las devastadoras inundaciones a principios de este mes que mataron a unas 300 personas en Mozambique y en los países vecinos de Sudáfrica y Zimbabue, según agencias de la ONU.

El corresponsal Charles Mangwiro en Maputo, Mozambique, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP