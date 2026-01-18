americateve

Empresa de California demanda a agencias por incendios de Los Ángeles

ALTADENA, California, EE.UU. (AP) — La mayor empresa eléctrica de California ha presentado demandas acusando al condado de Los Ángeles, a agencias locales de agua y a la compañía de gas de una serie de errores que, según dice, agravaron los incendios ocurridos en Los Ángeles el año pasado.

El incendio Eaton en Altadena, California, el 8 de enero del 2025 (AP foto/Ethan Swope)
La empresa, Southern California Edison, conocida como SoCal Edison, presentó contrademandas en el Tribunal Superior de Los Ángeles el viernes contra el condado de Los Ángeles, Pasadena Water and Power y otras cinco agencias de agua, informó KABC-TV.

También presentó una demanda separada contra Southern California Gas Company, conocida como SoCalGas.

El incendio que estalló el 7 de enero de 2025, mató a 19 personas y destruyó más de 9.400 hogares y otras estructuras. A los bomberos les llevó casi un mes extinguir el incendio, que arrasó 57 kilómetros cuadrados (22 millas cuadradas).

La causa sigue bajo investigación, pero la evidencia sugiere que una de las líneas eléctricas inactivas de la empresa de servicios públicos podría haber iniciado el incendio.

SoCal Edison afirma que las agencias del condado no enviaron advertencias de evacuación a tiempo a los residentes en el este y oeste de Altadena. Dieciocho de las 19 personas que murieron en el incendio vivían en el oeste de Altadena.

El condado de Los Ángeles se negó a comentar sobre las últimas presentaciones judiciales.

La empresa de servicios públicos también afirma que las agencias de agua, incluida Pasadena Water and Power, no proporcionaron suficiente agua a medida que el incendio se propagaba, dejando a los bomberos con recursos limitados.

En una presentación judicial separada, SoCal Edison culpa a SoCalGas, afirmando que la empresa de gas no comenzó los cortes generalizados hasta cuatro días después de que comenzara el incendio. SoCal Edison dice que las fugas de gas y los incendios alimentados por gas ayudaron a avivar las llamas.

SoCalGas indicó que está revisando la demanda y responderá a través del proceso judicial. Mientras tanto, los funcionarios de Pasadena rechazaron las afirmaciones de SoCal Edison, diciendo que la ciudad cree que el equipo de la empresa de servicios públicos causó el incendio.

SoCal Edison enfrenta 998 demandas de víctimas del incendio, aseguradoras y entidades gubernamentales. El Departamento de Justicia también ha demandado a la empresa por daños a tierras del Bosque Nacional.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

