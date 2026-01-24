Empieza a salir a la luz la magnitud de la represión a las protestas en Irán

ARCHIVO - En esta imagen, obtenida por The Associated Press, iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. (UGC vía AP, archivo) AP

Las ciudades y pueblos huelen a humo mientras las mezquitas y oficinas gubernamentales dañadas por el fuego bordean las calles. Se han incendiado bancos y destrozado sus cajeros automáticos. Los daños, estiman autoridades, ascienden al menos a 125 millones de dólares, según un recuento de Associated Press basado en informes de la agencia de noticias estatal IRNA de más de 20 ciudades.

El número de manifestantes muertos reportados por activistas sigue aumentando. Los activistas advierten que esto muestra que Irán está utilizando las mismas tácticas que ha empleado durante décadas, pero a una escala sin precedentes: disparando desde tejados a manifestantes, disparando perdigones a multitudes y enviando a voluntarios paramilitares de la Guardia Revolucionaria en motocicletas para golpear y detener a aquellos que no pueden escapar.

"La gran mayoría de los manifestantes eran pacíficos. Los videos muestran multitudes de personas, incluidos niños y familias, cantando, bailando alrededor de hogueras, marchando por sus calles", declaró Raha Bahreini, de Amnistía Internacional. "Las autoridades han abierto fuego de manera ilegal".

El asesinato de manifestantes pacíficos, así como la amenaza de ejecuciones masivas, han sido una línea roja para la acción militar del presidente estadounidense Donald Trump. Un portaaviones estadounidense y buques de guerra se están acercando a Oriente Medio, posiblemente permitiendo a Trump lanzar otro ataque contra Irán después de bombardear sus sitios de enriquecimiento nuclear el año pasado. Eso corre el riesgo de encender una nueva guerra en Oriente Medio.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a preguntas detalladas de AP sobre la represión de las manifestaciones.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en el histórico Gran Bazar de Teherán, inicialmente por el colapso de la moneda de Irán, el rial, y luego se extendieron por todo el país.

Las tensiones explotaron el 8 de enero, con manifestaciones convocadas por el príncipe exiliado Reza Pahlavi. Testigos en Teherán dijeron a AP antes de que las autoridades cortaran la comunicación por internet y teléfono que vieron a decenas de miles de manifestantes en las calles.

A medida que las comunicaciones fallaban, los disparos resonaban en Teherán.

"Muchos testigos dijeron que nunca habían visto un número tan grande de manifestantes en las calles", indicó Bahar Saba de Human Rights Watch. "Las autoridades iraníes han demostrado repetidamente que no tienen respuestas más que balas y represión brutal para las personas que salen a las calles".

Ali Akbar Pourjamshidian, un viceministro del interior que habló en la televisión estatal el miércoles, reconoció que la violencia comenzó en serio el 8 de enero.

"Más de 400 ciudades estuvieron involucradas", dijo.

Para el 9 de enero, el general de la Guardia Revolucionaria Hossein Yekta, previamente identificado como líder de las unidades de civil del cuerpo, apareció en la televisión estatal iraní y advirtió a "madres y padres" que mantuvieran a sus hijos en casa.

"Esta noche todos deben estar vigilantes. Esta noche es la noche para proteger a las mezquitas y mantener en todas partes a los 'Hezbolahi' (seguidores de Dios)", señaló Yekta.

Ya debilitadas por la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio, las autoridades decidieron emplear plenamente la violencia para poner fin a las manifestaciones, estiman expertos.

"Creo que el régimen lo vio como un momento de amenaza existencial. Se dieron cuenta de que podían permitir que se desarrollara, permitir que las protestas crecieran y que las potencias extranjeras aumenten su retórica y aumenten sus demandas", apuntó Afshon Ostovar, experto en la Guardia Revolucionaria y profesor en la Escuela de Posgrado Naval en Monterrey, California.

"O podrían apagar las luces, matar a tantas personas como fuera necesario... y esperar salirse con la suya. Y creo que eso es lo que finalmente hicieron".

Basij clave en la interrupción de las protestas

En Irán, una de las principales formas en que su teocracia puede aplastar las manifestaciones es a través del Basij, el brazo voluntario de la Guardia.

Las mezquitas en Irán incluyen instalaciones para el Basij. El general de la Guardia Heydar Baba Ahmadi, según la agencia de noticias semioficial Mehr en 2024, estimó que "el 79% de las bases de resistencia del Basij están ubicadas en mezquitas y el 5% en otros lugares sagrados".

Los medios estatales iraníes han transmitido repetidamente imágenes de mezquitas dañadas en las protestas, sin mencionar sus vínculos con el Basij.

"La mayoría de las bases del Basij en los vecindarios están ubicadas junto a las mezquitas y la mayoría de los líderes del Basij en los vecindarios están asociados con el liderazgo de la mezquita", aseguró Ostovar, agregando que los manifestantes "que querían atacar a instituciones del régimen" los habrían considerado "una parte legítima de ello".

Los videos muestran al Basij portando armas largas, palos y pistolas de perdigones. Se puede ver a la policía antidisturbios usando cascos y armaduras, portando rifles de asalto y subfusiles.

Los videos muestran a la policía disparando escopetas a las multitudes, algo que las autoridades niegan a pesar de que los cadáveres muestran heridas consistentes con perdigones de metal. Según informes, decenas de personas se quedaron ciegas por perdigones, algo visto en las protestas alrededor de la muerte de Mahsa Amini en 2022.

La agencia de noticias semioficial ILNA de Irán informó que el Hospital Ocular Farabi de Teherán, la clínica principal para lesiones oculares, llamó a "todos los médicos actuales y retirados" para ayudar a los heridos.

"Recibimos informes de que las fuerzas de seguridad simplemente disparaban sin cesar a los manifestantes", sostuvo Bahreini de Amnistía Internacional.

"No solo están apuntando a una o dos personas para crear un clima de terror para que la gente se disperse... sino que simplemente disparan sin cesar a miles de manifestantes y los persiguen, incluso mientras huían, de modo que más personas simplemente colapsaban en el suelo con heridas de bala graves".

Las bajas aumentan a medida que se intensifica la represión

Durante dos semanas, Irán no ofreció cifras generales de bajas. Luego, el miércoles, el gobierno dijo que 3.117 personas murieron, incluidos 2.427 civiles y fuerzas de seguridad. Eso dejó a otros 690 muertos que Pourjamshidian identificó como "terroristas".

Eso no encaja con las cifras de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una agrupación basada en Estados Unidos que situó el número de muertos en 5.137, basándose en activistas dentro de Irán que verificaron las muertes contra registros públicos y declaraciones de testigos. Dijo que 4.834 eran manifestantes, 208 eran personal afiliado al gobierno, 54 eran niños y 41 eran civiles que no participaban en las protestas.

Los números de muertos en Irán han sido inflados o disminuidos durante mucho tiempo por razones políticas. Pero el hecho de que la teocracia de Irán ofreciera cualquier cifra de muertos, y diera un número más allá de cualquier otro disturbio político que haya golpeado al país en la era moderna, subraya la magnitud de lo que sucedió.

También proporciona una justificación para la campaña de arrestos masivos en curso y el cierre de internet. Los medios estatales informan de docenas a cientos de personas detenidas diariamente.

Pourjamshidian también dio una lista extensa de vandalismo de las protestas y la represión, incluyendo 750 bancos, 414 edificios gubernamentales, 600 cajeros automáticos y cientos de vehículos que sufrieron daños.

Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre la teocracia de Irán sobre lo que Trump puede o no hacer.

Tradicionalmente, los iraníes celebran servicios conmemorativos para sus seres queridos fallecidos 40 días después de sus muertes, lo que significa que el país podría ver nuevas manifestaciones alrededor del 17 de febrero. Videos en línea desde Behesht-e Zahra, el enorme cementerio en las afueras de Teherán, muestran a dolientes cantando: "¡Muerte a Jamenei!"

Fotos satelitales de Planet Labs PBC analizadas por AP muestran un gran número de autos diariamente en las zonas del sur de Behesht-e Zahra, donde están siendo enterrados los muertos en las manifestaciones.

Elaheh Mohammadi, periodista del periódico pro-reforma Ham Mihan de Teherán, señaló recientemente que había sido cerrado por las autoridades. Dijo que los periodistas estaban trabajando en historias sobre Behesht-e Zahra que no pudieron publicar.

"Enviamos un mensaje para que la gente sepa que seguimos vivos", escribió Mohammadi en línea. "La ciudad huele a muerte".

"Han pasado días difíciles y todos están atónitos; un país entero está de luto, un país entero está conteniendo las lágrimas, un país entero tiene un nudo en la garganta".

