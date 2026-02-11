americateve

Empeorarán los déficits y la deuda en EEUU en la próxima década, dice estudio

WASHINGTON (AP) — Los déficits federales a largo plazo y la deuda de Estados Unidos aumentarán en la próxima década debido en gran medida al mayor gasto en programas como el Seguro Social y el Medicare y los pagos por servicio de deuda, vaticina una dependencia no partidista del Congreso.

El Capitolio estadounidense en Washington el 10 de febrero del 2026. (AP foto/Tom Brenner)
El Capitolio estadounidense en Washington el 10 de febrero del 2026. (AP foto/Tom Brenner) AP

El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado.

El informe más reciente, publicado el miércoles, incorpora los principales acontecimientos del último año, incluida la medida republicana de impuestos y gastos, aranceles más altos y la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración, que incluye la deportación de millones de inmigrantes.

Como resultado de estos cambios, el déficit proyectado para 2026 es aproximadamente 100.000 millones de dólares mayor, y los déficits totales de 2026 a 2035 son 1,4 billones de dólares más altos, mientras que la deuda en manos del público está prevista a aumentar de 101% del PIB a 120%, superando máximos históricos.

Cabe notar que la oficina señala que los aranceles compensan parcialmente algunos de esos incrementos al elevar los ingresos federales en 3 billones de dólares, pero eso también conlleva una inflación más alta de 2026 a 2029.

El aumento de la deuda y del servicio de deuda es importante porque reembolsar a los inversionistas por el dinero prestado desplaza el gasto público en necesidades básicas como carreteras, infraestructura y educación, que permiten inversiones para el crecimiento económico futuro.

Las proyecciones también indican que la inflación no alcanzará la meta de 2% de la Reserva Federal hasta 2030.

Jonathan Burks, vicepresidente ejecutivo de política económica y de salud del Bipartisan Policy Center, afirmó: “Los grandes déficits no tienen precedentes para una economía en crecimiento y en tiempos de paz”, aunque “la buena noticia es que todavía hay tiempo para que los responsables corrijan el rumbo”.

“Alentamos a los legisladores a trabajar juntos para explorar opciones para aumentar los ingresos, recortar el gasto y desacelerar el crecimiento de los principales factores de costo”, manifestó Burks. “El Congreso y el gobierno deberían aprovechar la oportunidad de actuar ahora, antes de que las opciones disponibles de reduzcan”.

Los legisladores han abordado recientemente el aumento de la deuda y los déficits federales principalmente mediante topes de gasto específicos y suspensiones del límite de deuda, así como recurriendo a “medidas extraordinarias” cuando Estados Unidos está cerca de alcanzar su límite legal de gasto, aunque estas medidas a menudo han ido acompañadas de nuevas políticas de gasto o tributarias a gran escala que mantienen niveles elevados de déficit.

Y el presidente Donald Trump, al inicio de su segundo mandato, puso en marcha un Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se fijó como objetivo equilibrar el presupuesto recortando 2 billones de dólares en despilfarro, fraude y abuso; sin embargo, analistas presupuestarios estiman que DOGE recortó entre 1.400 millones y 7.000 millones de dólares, en gran medida mediante despidos de personal.

Michael Peterson, director ejecutivo de la Peterson Foundation, declaró que la más reciente proyección presupuestaria “es una advertencia urgente para nuestros líderes sobre el costoso rumbo fiscal de Estados Unidos”.

“En este año electoral, los votantes entienden la conexión entre el aumento de la deuda y su situación económica personal. Y los mercados financieros están observando. Estabilizar nuestra deuda es una parte esencial de mejorar la economía y debe ser un componente central de las campañas en el 2026”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

